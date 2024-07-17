Мошенники начали воровать аккаунты российских пользователей Telegram под предлогом вывода монет из Hamster Kombat

Чтобы «получить рубли», игроков просят авторизоваться и ввести данные учётной записи в месседжере. На схему обратили внимание в «Лаборатории Касперского». Мошенники рассылают пользователям ссылки на фишинговый сайт, через который якобы можно вывести монеты из игры Hamster Kombat и конвертировать их в рубли.Для авторизации сервис просит ввести данные учётной записи в Telegram, а также код подтверждения. Таким образом злоумышленники получают доступ к аккаунту и могут использовать его для кражи личных данных, шантажа и рассылки мошеннических сообщений.Hamster Kombat — «тапалка» в Telegram, в которой нужно жать на хомяка ради виртуальных монет. Их также дают, если выполнять разные задания, покупать «бусты» и собирать комбокарточки. Многие «зарабатывают» именно на этом, вместо того чтобы постоянно «тапать» (впрочем, кто-то переизобретает даже «тапинг»).Создатели Hamster Kombat не раскрывают своих имён. При этом они дают интервью — например, рассказали изданию The Block, что на июль 2024 года у игры больше 250 млн пользователей по всему миру, а их цель — 1 млрд игроков.Евгения ЕвсееваКрипто17 июняКто создал игру Hamster Kombat: The Bell — об основателях из России и возможностях продвижения для Telegram Выжимка материала издания. #новости #hamsterkombat
Этих не жалко
вечно они прям караулят и ловят возможность прям на лету, я думаю они этот кейс готовили еще в процессе, побрить хомяков прям по всем статьям
На ммм похоже)
Кто-то норм так денег в pr зарядил)
На схему обратили внимание в «Лаборатории Касперского». Мошенники рассылают пользователям ссылки на фишинговый сайт, через который якобы можно вывести монеты из игры Hamster Kombat и конвертировать их в рубли.- ну вот хоть бы пробить ,что за сайт я не знаю перед тем как переходить ...
Ой, обожаю всяких мошенников 🐱👤😸
Мне тут недавно позвонили и сказали что они из службы поддержки Мегафона, и что мне хотят отключить номер.
А я спрашиваю: Что за бред? Потом смотрю - а у них номер кировой, то есть не 8800, а обычный.
И я им такая: А, так вы мошенники! У вас же номер кривой! 🤭🤗😸
Они таки: Нет, нет мы настоящая служба поддержки. 😅 Это наш официальный номер...
Я: Ну я сейчас загуглю... И чего вы хотите? Куда переводить деньги? 🤭
Они: Эээ, ну никуда... Мы просто позвонили вас предупредить. До свидания... И быстренько повесили трубку.
Мы с котом: 😂🤣😸
(А потом ещё нажаловались на них Мегафону и те нас поблагодарили 😝😸😂)
А у Вас тоже кот умеет смеяться? Я думал, что это только у меня он такой
Раньше танки крали, теперь хомяков.