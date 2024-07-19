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Таня Боброва
Крипто

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку назвал игру Hamster Kombat «явно мошенничеством»

Но пока депутаты «прицельно не интересовались» игрой, сказал он.

  • О том, что к игре-«тапалке» Hamster Kombat в Telegram стоит присмотреться, сказал в беседе с «Парламентской газетой» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Надо пресекать, конечно. Такие вещи надо пресекать. На мой взгляд, это явно мошенничество. Манипулирование и использование психологии граждан. Особенно тех, кто и работать толком не хочет, а мечтает, чтобы можно было поиграть с минимумом усилий и разбогатеть.

Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку
  • Он обратил внимание не только на механику игры, но и на задания для получения дополнительных монет. Например, просмотр роликов на YouTube: выпуски Hamster News набирают миллионы просмотров. Депутат назвал это «чуть ли не психозом».
  • Но, по словам Аксакова, пока депутаты «прицельно не интересовались» игрой и нельзя сказать, когда состоится обсуждение и чему конкретно оно будет посвящено: блокировке игры или дополнительному регулированию криптовалютных проектов. «Но обсуждать надо точно», — отметил Аксаков.
  • Hamster Kombat — игра в Telegram, в которой нужно «прокачивать» хомяка ради виртуальных монет. Она запустилась весной 2024 года. В начале июля Павел Дуров писал, что количество пользователей Telegram-«кликера» за три месяца составило 239 млн человек. Позже криптобиржа Bybit добавила Hamster Kombat на площадку для премаркет-торговли, но это не официальный листинг.
Евгения Евсеева
Крипто
Кто создал игру Hamster Kombat: The Bell — об основателях из России и возможностях продвижения для Telegram

#новости #hamsterkombat

2
13
13 комментариев
Марина Крылова

Он из тех у кого аккаунт увели мошенники, вот и бесится теперь, что все это время зря тапал

13
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Борис Интеграторов

Натапал себе на пенсию, а тут придется еще в госдуме до пенсии посидеть, поработать, грустно как то стало на душе)

1
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Leha Shum

В госдуму интернет провели? Это новость!

5
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Alex S

"Особенно тех, кто и работать толком не хочет, а мечтает, чтобы можно было поиграть с минимумом усилий и разбогатеть" - эээ... а это разве не про самих депутатов, собственно?))

2
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Слегка Придурковатый
2
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Олег

Не могут листинга дождаться?)

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Konstantin Gubaev

Ого, вот это новость и ко всем играм надо присмотреться)))

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