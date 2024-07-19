Глава комитета Госдумы по финансовому рынку назвал игру Hamster Kombat «явно мошенничеством»

Надо пресекать, конечно. Такие вещи надо пресекать. На мой взгляд, это явно мошенничество. Манипулирование и использование психологии граждан. Особенно тех, кто и работать толком не хочет, а мечтает, чтобы можно было поиграть с минимумом усилий и разбогатеть.
Он из тех у кого аккаунт увели мошенники, вот и бесится теперь, что все это время зря тапал
Натапал себе на пенсию, а тут придется еще в госдуме до пенсии посидеть, поработать, грустно как то стало на душе)
В госдуму интернет провели? Это новость!
"Особенно тех, кто и работать толком не хочет, а мечтает, чтобы можно было поиграть с минимумом усилий и разбогатеть" - эээ... а это разве не про самих депутатов, собственно?))
Не могут листинга дождаться?)
Ого, вот это новость и ко всем играм надо присмотреться)))