Права на бренд Hamster Kombat в России купил сооснователь CarPrice Эдуард Гуринович

The Bell называло его основателем «тапалки».Гуринович и «его команда» стали «эксклюзивным партнёром» игры Hamster Kombat, сообщил он в своём Telegram-канале. Сумма сделки неизвестна.По словам Гуриновича, команда проекта разрешила ему официально зарегистрировать товарный знак Hamster Kombat в России «из-за нарастающей волны мошенников по всему миру».«Российские игроки часто подвергались фишинговым атакам и обману мошенников, и даже сейчас мы продолжаем с этим бороться», — отметил предприниматель. Мы выкупили права на торговую марку и будем отвечать за работу с местным комьюнити. [...] Кроме этого, мы будем отвечать за продажу рекламы для российского региона.Эдуард Гуринович30 мая 2024 года Гуринович подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда Hamster Kombat, обратил внимание Telegram-канал Brief. 5 июля Роспатент одобрил её и принял решение о регистрации торгового знака.Hamster Kombat — игра в Telegram, в которой нужно «прокачивать» хомяка ради виртуальных монет. Она запустилась весной 2024 года. В начале июля Павел Дуров писал, что количество пользователей Telegram-«кликера» за три месяца составило 239 млн человек. Позже криптобиржа Bybit добавила Hamster Kombat на площадку для премаркет-торговли, но это не официальный листинг.The Bell называло Гуриновича основателем игры — так как за два месяца до её запуска вместе с основным доменом запустился ещё один — hamsterkombat.com. При его регистрации указывали почту ap@arenum.games, которая принадлежит компании Arenum ltd — среди её акционеров числится Гуринович.Евгения ЕвсееваКрипто17 июняКто создал игру Hamster Kombat: The Bell — об основателях из России и возможностях продвижения для Telegram Выжимка материала издания. #новости #hamsterkombat
Этот маразм еще продолжается, когда ж он закончится
Это не закончится до тех пор, пока все не получат денег, кроме тебя
Примерно через 5 млрд. лет. Крепись.
Решили легализоваться, иначе бы их прикрыли на территории "этой страны"
Вам сложно один раз в день зайти чтобы забрать награду и потапать пару минут? 🤦♀️
И что вы будете писать когда мы будем обменивать хомяка на реальные тысячи долларов? 😸
Этой стране осталось недолго