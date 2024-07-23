SEC одобрила запуск биржевых фондов для инвестиций в Ethereum

Покупка акций таких фондов позволит инвесторам вкладывать деньги в криптовалюту без прямого владения ей.Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) разрешила регистрацию спотовых биржевых фондов (ETF), инвестирующих в Ethereum, сообщило Cointelegraph.Одобрение, в частности, получили фонды BlackRock, Fidelity, 21Shares, Bitwise, Franklin Templeton, VanEck и Invesco Galaxy. Торги их ETF начнутся 23 июля 2024 года на Nasdaq, Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и Чикагской бирже опционов. Курс Ethereum на Binance на момент написания заметки вырос на 0,83% по отношению к 22 июля и составил $3478 (около 305 тысяч рублей по курсу ЦБ).11 января 2024 года SEC одобрила запуск ETF для инвестиций в биткоин. В число фондов, получивших разрешение SEC, тогда вошли BlackRock, Invesco, Fidelity и другие.#новости #ethereum
все это химера, хумера, хумер его поймешь. Этого нет в таблице Менделеева. Это гребаные сказки. Новые ситуации, новые акции. Катай клиентов на чертовом колесе. И пока он думает, что стал дофига богат. На бумаге. Мы с тобой брокеры, мы уносим домой реальный нал. Нашу комиссию мать его)))
Хахахаха, как точно)))
Какой какой там курс на 22 июля? Внимательнее надо быть епта
А какая разница в чем вообще инвестировать?
Разница в том, что через ETF ты инвестируешь в крипту без неудобств ей свойственных — хранение, управление ключами, регистрации на мутных криптобиржах. Это как в Сбере купить примерно
Потому что это непосредственно влияет на вашу прибыль, не замечали?😂
В способе и удобстве же