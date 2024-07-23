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Артур Томилко
Крипто

SEC одобрила запуск биржевых фондов для инвестиций в Ethereum

Покупка акций таких фондов позволит инвесторам вкладывать деньги в криптовалюту без прямого владения ей.

  • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) разрешила регистрацию спотовых биржевых фондов (ETF), инвестирующих в Ethereum, сообщило Cointelegraph.
  • Одобрение, в частности, получили фонды BlackRock, Fidelity, 21Shares, Bitwise, Franklin Templeton, VanEck и Invesco Galaxy. Торги их ETF начнутся 23 июля 2024 года на Nasdaq, Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и Чикагской бирже опционов.
  • Курс Ethereum на Binance на момент написания заметки вырос на 0,83% по отношению к 22 июля и составил $3478 (около 305 тысяч рублей по курсу ЦБ).
  • 11 января 2024 года SEC одобрила запуск ETF для инвестиций в биткоин. В число фондов, получивших разрешение SEC, тогда вошли BlackRock, Invesco, Fidelity и другие.

#новости #ethereum

5
21
21 комментарий
SegaBoy

все это химера, хумера, хумер его поймешь. Этого нет в таблице Менделеева. Это гребаные сказки. Новые ситуации, новые акции. Катай клиентов на чертовом колесе. И пока он думает, что стал дофига богат. На бумаге. Мы с тобой брокеры, мы уносим домой реальный нал. Нашу комиссию мать его)))

6
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Алена Макарова

Хахахаха, как точно)))

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Капитан Иль

Какой какой там курс на 22 июля? Внимательнее надо быть епта

2
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Курчатов

А какая разница в чем вообще инвестировать?

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Капитан Иль

Разница в том, что через ETF ты инвестируешь в крипту без неудобств ей свойственных — хранение, управление ключами, регистрации на мутных криптобиржах. Это как в Сбере купить примерно

1
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Kirill Zaytcev

Потому что это непосредственно влияет на вашу прибыль, не замечали?😂

1
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Твердыня

В способе и удобстве же

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