Госдума поддержала в первом чтении законопроект о регулировании майнинга криптовалют

Он обязывает майнеров регистрироваться в специальном реестре и декларировать доходы, а также запрещает в России рекламу криптовалют. Документ позволяет правительству по согласованию с ЦБ устанавливать требования к деятельности физлиц и компаний, которые занимаются майнингом. Контролировать их соблюдение будет Минцифры, пишет РБК.Заниматься майнингом в России разрешат юрлицам и ИП, включённым в специальный реестр. Физлица смогут майнить криптовалюту без включения в реестр, только если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления.Компаниям и предпринимателям запретят совмещать майнинг с деятельностью, связанной с распределением и куплей-продажей электроэнергии. Правительство также получит право запрещать майнинг в отдельных регионах страны для регулирования энергопотребления.Майнеры будут обязаны декларировать полученную криптовалюту и передавать госорганам адреса-идентификаторы для учёта транзакций. Росфинмониторинг будет вести учёт адресов, подозреваемых в отмывании денег.Законопроект предусматривает возможность продажи полученной майнерами криптовалюты, но без использования российской финансовой инфраструктуры. Обращение криптовалюты на территории России будет запрещено, за исключением случаев распределения вознаграждения внутри манинг-пула.Кроме того, документ запрещает в России рекламу криптовалют, а также «товаров (работ, услуг) в целях организации выпуска и обращения цифровой валюты».В случае принятия Госдумой, Советом Федерации и подписания президентом законопроект вступит в силу 1 сентября 2024 года.Законопроект о майнинге криптовалют внесли в Госдуму ещё в ноябре 2022 года. После этого в него несколько раз вносили правки, а в апреле 2024-го повторно внесли в нижнюю палату парламента.В июле 2024 года Владимир Путин обвинил майнеров в нехватке электроэнергии в ряде российских регионов и поручил урегулировать майнинг криптовалют на уровне закона.#новости #майнинг #законопроекты
Бля, теперь нужно будет налоги платить с дохода от крипты)
Клоуны
Налог нужно платить с доходов и источник доходов тут не важен
Думаю, что в странах Европы и в США уже давно все платят налоги с крипты.
А как они узнают что кто то майнит
А как они узнают что кто то майнит
А ты им и должен рассказать ;)
где то в залупске в однушке начинается жёсткий жор энергии