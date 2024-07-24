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Артур Томилко
Крипто

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о регулировании майнинга криптовалют

Он обязывает майнеров регистрироваться в специальном реестре и декларировать доходы, а также запрещает в России рекламу криптовалют.

  • Документ позволяет правительству по согласованию с ЦБ устанавливать требования к деятельности физлиц и компаний, которые занимаются майнингом. Контролировать их соблюдение будет Минцифры, пишет РБК.
  • Заниматься майнингом в России разрешат юрлицам и ИП, включённым в специальный реестр. Физлица смогут майнить криптовалюту без включения в реестр, только если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления.
  • Компаниям и предпринимателям запретят совмещать майнинг с деятельностью, связанной с распределением и куплей-продажей электроэнергии. Правительство также получит право запрещать майнинг в отдельных регионах страны для регулирования энергопотребления.
  • Майнеры будут обязаны декларировать полученную криптовалюту и передавать госорганам адреса-идентификаторы для учёта транзакций. Росфинмониторинг будет вести учёт адресов, подозреваемых в отмывании денег.
  • Законопроект предусматривает возможность продажи полученной майнерами криптовалюты, но без использования российской финансовой инфраструктуры. Обращение криптовалюты на территории России будет запрещено, за исключением случаев распределения вознаграждения внутри манинг-пула.
  • Кроме того, документ запрещает в России рекламу криптовалют, а также «товаров (работ, услуг) в целях организации выпуска и обращения цифровой валюты».
  • В случае принятия Госдумой, Советом Федерации и подписания президентом законопроект вступит в силу 1 сентября 2024 года.
  • Законопроект о майнинге криптовалют внесли в Госдуму ещё в ноябре 2022 года. После этого в него несколько раз вносили правки, а в апреле 2024-го повторно внесли в нижнюю палату парламента.
  • В июле 2024 года Владимир Путин обвинил майнеров в нехватке электроэнергии в ряде российских регионов и поручил урегулировать майнинг криптовалют на уровне закона.

#новости #майнинг #законопроекты

3
32
32 комментария
Y3

Бля, теперь нужно будет налоги платить с дохода от крипты)
Клоуны

3
Ответить
Sergey Folps

Налог нужно платить с доходов и источник доходов тут не важен

6
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Суздальский огурец

Думаю, что в странах Европы и в США уже давно все платят налоги с крипты.

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Александр Блинов

А как они узнают что кто то майнит

1
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Aina Timo

А как они узнают что кто то майнит

8
2
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OZZ

А ты им и должен рассказать ;)

1
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Sergey Folps

где то в залупске в однушке начинается жёсткий жор энергии

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