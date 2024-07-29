Биржа ОКХ запустит торги премаркет-фьючерсами на токен Hamster Kombat

1 августа 2024 года в 13:00 мск.Они рассчитываются в USDT и позволяют торговать срочными фьючерсами на криптовалюты без официального листинга, объяснила команда платформы.Цены на фьючерсы с тикером HMSTR будут определяться «поведением рынка» и могут отличаться от официальной стоимости токена после листинга. Но гарантий того, что последний вообще состоится, нет, о чём предупредили и в самой ОКХ.Там также напомнили, что могут приостановить премаркет-торговлю «в любое время по своему усмотрению».Источник фото: Hamster KombatHamster Kombat — «тапалка» в Telegram, где нужно «прокачивать» хомяка ради виртуальных монет. Их дают за клики, а также если выполнять разные задания, покупать «бусты» (есть бот-«кликер») и собирать комбокарточки. Многие «зарабатывают» именно на этом, вместо того чтобы постоянно «тапать».Премаркет-торги токеном Hamster Kombat есть на Bybit и Gate (к моменту публикации последняя цена составляла 0,279 USDT — около 24 рублей по курсу на 29 июля 2024 года).Полина ЛааксоКрипто12 июляОснователи Hamster Kombat собрались привлечь в игру 1 млрд игроков На середину июля 2024 года у «тапалки», по её данным, свыше 250 млн пользователей.#новости #hamsterkombat