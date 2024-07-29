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Полина Лааксо
Крипто

Биржа ОКХ запустит торги премаркет-фьючерсами на токен Hamster Kombat

1 августа 2024 года в 13:00 мск.

  • Они рассчитываются в USDT и позволяют торговать срочными фьючерсами на криптовалюты без официального листинга, объяснила команда платформы.
  • Цены на фьючерсы с тикером HMSTR будут определяться «поведением рынка» и могут отличаться от официальной стоимости токена после листинга. Но гарантий того, что последний вообще состоится, нет, о чём предупредили и в самой ОКХ.
  • Там также напомнили, что могут приостановить премаркет-торговлю «в любое время по своему усмотрению».
Источник фото: Hamster Kombat
Источник фото: Hamster Kombat
  • Hamster Kombat — «тапалка» в Telegram, где нужно «прокачивать» хомяка ради виртуальных монет. Их дают за клики, а также если выполнять разные задания, покупать «бусты» (есть бот-«кликер») и собирать комбокарточки. Многие «зарабатывают» именно на этом, вместо того чтобы постоянно «тапать».
  • Премаркет-торги токеном Hamster Kombat есть на Bybit и Gate (к моменту публикации последняя цена составляла 0,279 USDT — около 24 рублей по курсу на 29 июля 2024 года).
Полина Лааксо
Крипто
Основатели Hamster Kombat собрались привлечь в игру 1 млрд игроков

На середину июля 2024 года у «тапалки», по её данным, свыше 250 млн пользователей.

Источник: Hamster Kombat

#новости #hamsterkombat

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Darth Swordman
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