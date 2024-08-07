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Полина Лааксо
Крипто

Что происходит с биткоином на фоне макроэкономических событий

Собрали наблюдения участников рынка о недавней просадке.

Источник фото: <a href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.cnn.com%2F2023%2F10%2F24%2Finvesting%2Fbitcoin-price%2Findex.html&amp;psig=AOvVaw1hEBcVHQ-KF-B25gKFh-8W&amp;ust=1723139477040000&amp;source=images&amp;cd=vfe&amp;opi=89978449&amp;ved=0CBQQjhxqFwoTCPCG5_a444cDFQAAAAAdAAAAABAE" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">CNN</a>
Источник фото: CNN

Информация в заметке не является финансовым советом.

5 августа 2024 года курс биткоина опускался до $49,3 тысячи, хотя за день до этого торговался на отметке в $60 тысяч.

Через день он отыграл часть падения и на момент публикации этой заметки стоит $55,3 тысячи, однако как скоро он вновь пробьёт порог в $60 тысяч и не подешевеет ли снова — вопрос, однозначного ответа на который по-прежнему нет.

Почему упал биткоин

Доллар ослаб по отношению к японской иене

31 июля 2024 года Банк Японии повысил ключевую ставку с 0,1% до 0,25% на фоне роста зарплат и цен на услуги — помимо прочего. Это помогло национальной валюте укрепиться по отношению к доллару: уже 5 августа иена торговалась на максимуме за семь месяцев.

Решение японского ЦБ вызвало разворот стратегии кэрри-трейд, при которой инвесторы зарабатывают на разнице процентных ставок: сначала занимают средства в одной валюте под низкие проценты, а затем меняют на другую и размещают под более высокие проценты.

«Например, вы взяли кредит под 8% и вкладываете эти деньги под 11%. Разница 3% и есть ваша прибыль», — объясняют в БКС. Правда, риск инвестиций в актив с доходностью 11% инвестор принимает на себя. Если тот реализуется, трейдер будет должен банку не только сумму займа, но и проценты.

Трейдеры занимали деньги в иене, когда в стране были низкие ставки, и вкладывались в более рискованные активы, в том числе крипту. После того как Банк Японии повысил ставку, прибыльность таких операций снизилась — и инвесторы поспешили закрыть позиции и вернуть средства в иенах.

Иена резко выросла в цене, поскольку ЦБ Японии повышает ставки, а США смягчает политику. В то же время активы в долларах стоят меньше. Вы не можете полностью хеджировать валютный риск в этих сделках, потому что стоимость хеджирования снижает доходность самой сделки. Когда ваши обязательства в иенах, а цена иены растет, это создаёт глобальный макроэкономический маржин-колл.

редакция канала DEFI Scam Check

Сократились шансы Трампа на победу в выборах президента США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, который раньше считал биткоин «скамом», теперь выступает в поддержку криптовалют. «Если именно биткоин определит будущее, значит, нужно, чтобы его майнили в США», — заявил он. По его мнению, государство должно стать «криптостолицей планеты и биткоиновой супердержавой» и обзавестись «стратегическим биткоин-резервом».

Такие заявления, как правило, оказывают положительный эффект на крипту, но шансы Трампа на победу неоднозначны. По некоторым оценкам, разрыв между ним и кандидаткой от демократов Камалой Харрис «сильно сократился». Её позиция по крипте при этом неясна. В отрасли допускают, что она вряд ли отличается от «враждебной» риторики администрации действующего президента Джо Байдена.

На фоне подобных криптокрахов под вопросом оказывается и целесообразность государственных крипторезервов, подмечают аналитики Barron's. Так, если бы США на момент просадки владели 1 млн биткоинов, к утру 5 августа они потеряли бы $13 млрд — сумму, примерно равную годовому бюджету Минтруда США.

Усилились риски возникновения рецессии в США

В начале июля 2024 года аналитики БКС писали, что рецессия в США может начаться в течение этого же года. Среди возможных причин:

  • Высокая инфляция и дефицит бюджета.
  • Цикл повышения ставок Федеральной резервной системы (ФРС).
  • Рост стоимости обслуживания госдолга и кредитов американцев.

В том месяце наём в США ощутимо замедлился, количество занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 114 тысяч против прогнозируемых 175 тысяч, а уровень безработицы вырос с 4,1% в июне до 4,3% — впервые с октября 2021 года.

Производственный индекс «неожиданно» снизился, а ФРС сохранила ставку в диапазоне 5,25-5,5% годовых, отмечая недостаточный прогресс в замедлении инфляции. При том, что «весь финансовый мир» ждёт, когда же она перейдёт к смягчению денежно-кредитной политики, чтобы кредиты наконец подешевели, а доступ к капиталу упростился.

5 августа аналитики Goldman Sachs повысили оценку вероятности наступления рецессии в США в ближайший год с 15% до 25%.

На фоне угрозы рецессии ухудшились настроения инвесторов

Когда растёт обеспокоенность экономическими показателями, снижается аппетит инвесторов к риску и нарастают панические настроения.

Всё это приводит к массовым распродажам на рынках. На фондовых они начались в первых числах августа, а крипта пошла вниз следом — как высокорискованный и волатильный актив, от которых в смутные времена обычно избавляются.

На крипторынке могли сказаться и отраслевые вводные

Катализатором распродажи Ethereum (ETH), например, считают переводы на биржи «миллионов долларов» в ETH с кошельков маркетмейкера Jump Trading, сопровождающиеся слухами о ликвидации активов. Действия таких крупных игроков могут оказывать существенное влияние на рынок.

Также до сих пор неясно, каким будет давление от потенциальных продаж активов обанкротившейся биржи Mt.Gox. Массовый «сброс» может обвалить биткоин.

Что будет с курсом биткоина

Панических настроений среди участников крипторынка и аналитиков нет. Многие из них считают, что ничего критичного не произошло:

  • Крипта традиционно растёт, когда растёт склонность инвесторов к рискам, а процентные ставки снижаются, и дешевеет в ином случае, пишет Bloomberg.
  • Даже 30-процентный спад, «каким бы пугающим ни казался», — это «норма» в период «бычьего» тренда. Год к году биткоин всё ещё демонстрирует рост.
  • Абсолютных доказательств того, что американская экономика вступила в рецессию, нет. Реакция рынков была «чрезмерной».
  • Делать выводы о том, что в крипте наступает «медвежий» тренд, рано. В отрасли не произошло фундаментальных потрясений — рынок просел прежде всего на фоне общих волнений.

При этом однозначного мнения, что будет с курсом, нет. Повышенная волатильность сохранится в августе и сентябре, на фоне неспокойной макроэкономической ситуации. Если панические настроения усилятся, а продажи участятся, биткоин может упасть и до $40 тысяч, и до $35 тысяч.

Общественность всё надеется, что в сентябре ФРС всё-таки снизит ставку, полагая, что это можно будет считать «сигналом к покупке». Однако «разворот ФРС» вряд ли можно назвать «приятным» моментом для рынков, отмечает опрошенный Forklog эксперт под псевдонимом Олег Cash Coin.

За прошедшие 25 лет было три момента, когда ФРС разворачивала политику. На графике ниже показана корреляция индекса S&P 500 (оранжевый график) и ставки ФРС (красный). Каждый раз мы видим схожую реакцию рынков на изменение политики в среднесрочной перспективе.

Хотя криптовалюты не имеют такой долгой истории, как рынок США, они относятся к рисковым активам, которые подвержены тем же циклам, что и традиционные инструменты. По этой причине от них не стоит ожидать заметно иной реакции на «разворот».

Олег Cash Coin
Что происходит с биткоином на фоне макроэкономических событий

Расскажите в комментариях, чего ждёте от биткоина и что делаете с криптой в целом: думаете ли продавать её, держите или докупаете.

#биткоин #новости

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1 комментарий
Danila Poyarkov

Очень достойный обзор, спасибо

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