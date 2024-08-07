За прошедшие 25 лет было три момента, когда ФРС разворачивала политику. На графике ниже показана корреляция индекса S&P 500 (оранжевый график) и ставки ФРС (красный). Каждый раз мы видим схожую реакцию рынков на изменение политики в среднесрочной перспективе.
Хотя криптовалюты не имеют такой долгой истории, как рынок США, они относятся к рисковым активам, которые подвержены тем же циклам, что и традиционные инструменты. По этой причине от них не стоит ожидать заметно иной реакции на «разворот».
Очень достойный обзор, спасибо