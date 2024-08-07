«Например, вы взяли кредит под 8% и вкладываете эти деньги под 11%. Разница 3% и есть ваша прибыль», — объясняют в БКС. Правда, риск инвестиций в актив с доходностью 11% инвестор принимает на себя. Если тот реализуется, трейдер будет должен банку не только сумму займа, но и проценты.