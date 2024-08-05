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Таня Боброва
Крипто

Курс биткоина опускался ниже $50 тысяч на фоне падения всего рынка криптовалют

И мировых финансовых рынков.

  • По данным CoinDesk, курс биткоина опускался до $49,3 тысячи — это самое резкое падение стоимости криптовалюты с 2021 года, отмечает «РБК Крипто». На 12:28 мск курс снижается на 13% и составляет $52,7 тысячи.
Курс биткоина опускался ниже $50 тысяч на фоне падения всего рынка криптовалют
  • Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum падает на 20% и стоит около $2300. Минимальная цена составляла $2128. По данным CoinDesk, в минусе и другие криптовалюты: Solana (-16,5%), Toncoin (-11,8%), Dogecoin (-19%), BNB (-15%) и прочие.
  • «Паническое» падение на рынке криптовалют может быть вызвано падением мировых финансовых рынков из-за опасений глобальной рецессии и роста напряжённости на Ближнем Востоке, отмечает CoinDesk.
  • Японский индекс Nikkei 225 упал более чем на 12%, S&P 500 — на 2,5%, Stoxx Europe 600 — также на 2,5%. Стамбульская фондовая биржа приостановила торги после того, как индекс BIST 100 упал почти на 7%. Индекс Мосбиржи упал до годового минимума.
  • Кроме того, на падение могли повлиять слухи о том, что Jump Crypto может ликвидировать свои криптоактивы на фоне расследования Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, указывает The Block.

#новости

22
42
42 комментария
Anton Rozhkov

Криптоинвесторы сегодня такие

11
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Комментарий удалён модератором
Илья С

В чем они не правы

12
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Ddd

нет, надо ждать когда отрастёт обратно и закупаться на хаях

3
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Алексей Никитенко

Если бы только биткоин рухнул. Интересно конечно..

5
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Ddd

старик баффет сейчас наверно закупается

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