Курс биткоина опускался ниже $50 тысяч на фоне падения всего рынка криптовалют

И мировых финансовых рынков.По данным CoinDesk, курс биткоина опускался до $49,3 тысячи — это самое резкое падение стоимости криптовалюты с 2021 года, отмечает «РБК Крипто». На 12:28 мск курс снижается на 13% и составляет $52,7 тысячи.Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum падает на 20% и стоит около $2300. Минимальная цена составляла $2128. По данным CoinDesk, в минусе и другие криптовалюты: Solana (-16,5%), Toncoin (-11,8%), Dogecoin (-19%), BNB (-15%) и прочие.«Паническое» падение на рынке криптовалют может быть вызвано падением мировых финансовых рынков из-за опасений глобальной рецессии и роста напряжённости на Ближнем Востоке, отмечает CoinDesk.Японский индекс Nikkei 225 упал более чем на 12%, S&P 500 — на 2,5%, Stoxx Europe 600 — также на 2,5%. Стамбульская фондовая биржа приостановила торги после того, как индекс BIST 100 упал почти на 7%. Индекс Мосбиржи упал до годового минимума.Кроме того, на падение могли повлиять слухи о том, что Jump Crypto может ликвидировать свои криптоактивы на фоне расследования Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, указывает The Block.#новости
Криптоинвесторы сегодня такие
В чем они не правы
нет, надо ждать когда отрастёт обратно и закупаться на хаях
Если бы только биткоин рухнул. Интересно конечно..
старик баффет сейчас наверно закупается