Курс биткоина вырос до $55 тысяч, фондовые рынки восстановились: что происходит на биржах после падения 5 августа

Накануне биткоин опускался ниже $50 тысяч, дешевели и другие криптовалюты, а мировые индексы снижались на 2-12%.Японский индекс Nikkei закрылся ростом на 10%, до отметки в 34 500 пунктов, пишут Reuters и WSJ. Накануне он опустился на 12,4% до 31 458 пунктов, что стало наибольшим падением со времён «черного понедельника» 1987 года.Индекс S&P 500 поднялся на 1%, на 12:13 мск он растёт на 0,5%. Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 1,7%, пишет Bloomberg. Промышленный индекс Dow Jones — на 0,5%.Одновременно с этим вырос курс биткоина — по данным CoinDesk, он составляет $55,1 тысячи, на максимуме стоил $56,2 тысячи. Накануне он опускался до $49,3 тысячи на фоне падения всего рынка криптовалют. Растут курсы и других монет: Ethereum (+5,4%) Solana (+12,7%), Toncoin (+2,7%), Dogecoin (11,2%), BNB (+7%) и прочие.Вслед за мировым рынком падал и индекс Мосбиржи — по итогам торгов 5 августа он потерял 2,42%. Утром 6 августа индекс открылся ростом на 1,14%, но к середине дня он замедлился до 0,4%.Падение основных американских индексов 5 августа 2024 года. Источник: WSJФондовые рынки и криптовалюты падали 5 августа 2024 года из-за опасений, что экономику США ожидает рецессия. 2 августа Минтруд США опубликовал данные, что безработица в стране в июле достигла 4,3%, это рекордное значение с октября 2021 года. Накануне ФРС сохранил ставку на уровне 5,25–5,5% — эти два события вкупе вызвали мысль, что регулятор неправильно оценивает ситуацию в стране и слишком долго держит ставку на одном уровне — с июля 2023 года.Как отмечает Reuters, ФРС «сделала всё возможное, чтобы успокоить рынки». Например, президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли заявляла, что регулятор готов к снижению процентных ставок по мере необходимости.Также опасения развеял отчёт, что индекс деловой активности в сфере услуг США в июле 2024 года вырос до 51,4 пункта по сравнению с 48,8 пункта в июне. Bloomberg пишет, что в ближайшее время публикация экономических данных будет влиять и на рынок акций, и на решение ФРС о ставке.#новости #фондовыйрынок #криптовалюта #сша
И продажи корвалола резко упали (-:
Сегодня исполнилось ровно 10 лет с даты указа Владимира Путина «О применении отдельных специальных экономических мер...», который дал старт продовольственному эмбарго. Импортозамещение произошло, производство основных продуктов питания выросло, Россия стала нетто-экспортером продовольствия, отчитался к юбилею Минсельхоз.
В реальности за эмбарго расплатились россияне: быстрее официальной инфляции за десятилетие подорожало масло (втрое), говядина, яблоки, мороженая рыба и молоко. Никуда не делась критическая (а часто полная) зависимость от импорта по закваскам, инкубационному яйцу, ветпрепаратам, посевным материалам и другим составляющим современного сельского хозяйства, многие из которых все еще не под санкциями. Пять лет назад KPMG оценивала чистые потери россиян от эмбарго в 445 млрд рублей в год, или в 3 тысячи рублей с человека…
Дороже трех тысяч баксов — биток стремно покупать. Подожду, пока будет стоить справедливую цену или меньше