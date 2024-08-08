Binance объявила о листинге Toncoin

Будут доступны спотовые пары TON/BTC, TON/USDT, TON/FDUSD и TON/TRY.Криптобиржа Binance анонсировала листинг Toncoin (TON). Торги начнутся 8 августа 2024 года в 13:00 мск. Вывод средств — с 9 августа в это же время.В Binance отметили, что Toncoin присвоен Seed Tag — пользователям нужно проходить тесты о высокорисковых активах каждые 90 дней.Toncoin уже торгуется на криптобиржах OKX, Bybit и других. По данным CoinDesk на 9:55 мск, криптовалюта растёт на 9,73% — до $6,32 за монету.Toncoin — нативная криптовалюта блокчейна The Open Network (TON). Его запустили Павел и Николай Дуровы в 2018 году. В 2020-м они объявили о закрытии проекта из-за разбирательств с регулятором в США. За его развитие взялись члены сообщества TON Foundation.В Toncoin каналы в Telegram получают деньги по программе монетизации, за них продаются никнеймы на платформе Fragment. В TON пользователи выводят внутреннюю валюту мессенджера — «Звёзды».В июне 2024 года в Казахстане разрешили торговать Toncoin на платформах с лицензией местного регулятора AFSA.#новости #toncoin #binance
Первый
Увы
Не прошло и 10 лет
Хомякоиды затапали втрое шустрее.
Ну тонкойну от этого думаю не холодно и не жарко. Все его торги уже давно идут в других местах.