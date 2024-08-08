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Таня Боброва
Крипто

Binance объявила о листинге Toncoin

Будут доступны спотовые пары TON/BTC, TON/USDT, TON/FDUSD и TON/TRY.

  • Криптобиржа Binance анонсировала листинг Toncoin (TON). Торги начнутся 8 августа 2024 года в 13:00 мск. Вывод средств — с 9 августа в это же время.
  • В Binance отметили, что Toncoin присвоен Seed Tag — пользователям нужно проходить тесты о высокорисковых активах каждые 90 дней.
  • Toncoin уже торгуется на криптобиржах OKX, Bybit и других. По данным CoinDesk на 9:55 мск, криптовалюта растёт на 9,73% — до $6,32 за монету.
  • Toncoin — нативная криптовалюта блокчейна The Open Network (TON). Его запустили Павел и Николай Дуровы в 2018 году. В 2020-м они объявили о закрытии проекта из-за разбирательств с регулятором в США. За его развитие взялись члены сообщества TON Foundation.
  • В Toncoin каналы в Telegram получают деньги по программе монетизации, за них продаются никнеймы на платформе Fragment. В TON пользователи выводят внутреннюю валюту мессенджера — «Звёзды».
  • В июне 2024 года в Казахстане разрешили торговать Toncoin на платформах с лицензией местного регулятора AFSA.

#новости #toncoin #binance

1010
7
7 комментариев
Redmadpanda

Первый

2
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Redmadpanda
2
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Дмитрий Сергеевич

Увы

1
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Alex Gvardiyan

Не прошло и 10 лет

2
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Вадим Д.

Хомякоиды затапали втрое шустрее.

1
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Станислав

Ну тонкойну от этого думаю не холодно и не жарко. Все его торги уже давно идут в других местах.

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