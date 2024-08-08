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Полина Лааксо
Крипто

Криптобиржа FTX и Alameda выплатят пострадавшим клиентам $12,7 млрд

Условия соглашения одобрил суд в Нью-Йорке.

  • FTX и Alameda также больше не смогут заниматься торговлей цифровыми активами и «выступать посредниками» на рынке, пишут CoinDesk и Cointelegraph со ссылкой на решение суда.
  • Клиенты до 16 августа 2024 года должны определиться, в каком виде хотят получить выплаты: в традиционной или криптовалюте. Финальное решение вынесет суд 7 октября этого же года.
Сэм Бэнкман-Фрид. Источник фото: <a href="https://www.cbc.ca/news/business/ftx-bankman-fried-sentencing-1.7158098" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">CBC</a>
Сэм Бэнкман-Фрид. Источник фото: CBC
  • В начале ноября 2022 года у биржи FTX начались проблемы с ликвидностью. Чтобы справиться с кризисом, основатель Сэм Бэнкман-Фрид пытался найти $6-8 млрд и хотел продать часть бизнеса бирже Binance. Та после проверки, а также новостей о нецелевом использовании клиентских средств отказалась.
  • 11 ноября FTX подала заявление о банкротстве в США. Через день СМИ сообщили, что с биржи пропало не менее $1 млрд средств. После — что у неё не было даже собственной бухгалтерии, а траты подтверждались эмодзи.
  • 12 декабря Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах по запросу США. Предприниматель согласился на экстрадицию, а двое бывших руководителей FTX и связанной с биржей платформы Alameda заключили сделку со следствием и признали себя виновными в мошенничестве.
  • В январе 2024 года новое руководство FTX отказалось от попыток возобновить работу, решив ликвидировать все активы и вернуть средства клиентам. В марте суд приговорил Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и преступном сговоре.
Павел Комаровский
Деньги
Как кудрявый пухляш сломал крипту: самая полная история краха биржи FTX

На крипторынках фонтаном льется кровь, инвесторы глотают валидол – и всему виной один пухлощекий пацан, который в 30 лет стал практически самым богатым и могущественным криптаном в мире. Объясняю, каким образом состояние Сэма Бэнкмана-Фрида почти полностью испарилось за пару дней (вместе c $200 млрд криптанского капитала), и что всё это значит.

Дамы и господа, Сэм Бэнкман-Фрид – в буквальном смысле гений, миллиардер и филантроп (впрочем, гениальность оказалась в итоге под вопросом, миллиардерство уже по большей части в прошлом, а насчет филантропии даже не спрашивайте…)

#новости #ftx

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13 комментариев
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Тимофей Измайлов

Это клише уже когда-нибудь перестанут использовать? Мем был смешной, но сейчас уже протух

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Илья

Где деньги возьмут?

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A. Romanova

честно заработали!!

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Олег Павлов

траты подтверждались эмодзи🥲

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A. Romanova

эмодзи все порешали

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Hox

траты подтверждались эмодзи???🚽💩👍

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