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Полина Лааксо
Крипто

В Hamster Kombat частично раскрыли, что повлияет на размер вознаграждения при «эйрдропе»

То есть раздаче будущих токенов. Гарантий, что она состоится, нет.

  • В разделе Airdrop Telegram-«тапалки» Hamster Kombat указано, что будут учитываться уровень пассивного дохода (прибыль в час); выполненные задания (подписки на соцсети и каналы, просмотр видеороликов и прочее); и число «рефералов» — приглашённых по уникальной ссылке друзей.
  • Помимо этого, на сумму вознаграждения повлияют достижения (выдаются за покупку улучшений, количество собранных монет, открытие скинов и другое); наличие подписки на канал Hamster Kombat в Telegram; а также количество ключей — их выдают в мини-играх (представлены в разделе Playground).
  • В каждой из этих категорий пользователь получит определённое количество очков. От их общей суммы и будет зависеть итоговый размер «дропа». Разработчики не поделились другими деталями, но предупредили: это не все условия. Остальные раскроют потом.
  • О том, что при «эйрдропе» большую роль будут играть различные внутриигровые показатели, а не количество виртуальных монет на балансе, говорили изначально.
В Hamster Kombat частично раскрыли, что повлияет на размер вознаграждения при «эйрдропе»
  • Hamster Kombat — «тапалка» в Telegram, в которой нужно жать на хомяка ради виртуальных монет. Их также дают, если выполнять разные задания, покупать «бусты» (есть бот-«кликер») и собирать комбокарточки. Многие «зарабатывают» именно на этом, вместо того чтобы постоянно «тапать».
  • Игра запустилась в марте 2024 года. По её же данным, на начало августа Hamster Kombat насчитывала 300 млн игроков. В планах — завлечь в проект 1 млрд человек и построить «экосистему из взаимосвязанных игр и сервисов, центром которой станет токен HMSTR».
  • Говорят, что за запуском стоит сооснователь CarPrice и CarMoney Эдуард Гуринович. Сам он позже писал только о том, что вместе с «командой» купил права на бренд Hamster Kombat в России.
Полина Лааксо
Телеграм
«У нас уже есть прибыль»: создатели Hamster Kombat — о Telegram-«тапалке» и её перспективах

#hamsterkombat #новости

22
22 комментария
Oleg Gorbunov

Отправь "НЕ ЛОХ" на короткий номер 4242 чтоб показать, что ты не лох!

9
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Gruntofos

Чем больше СМС отправишь, тем больше ты не лох!

3
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Полина Лааксо
Автор

какие документы потребуется приложить? можете привести полный список?

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Дичь Петрович

Да, поговорим о хомяке, а то что-то мы стали забывать о нем

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Полина Лааксо
Автор

у нас три беды: захват вб, помирающий ютюб и хомик-воин

6
1
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Максим Иванов

Да уже похер на них)
Слишком затянули и пытаются выехать на бестолковой активности, которая и учитываться то не будет. Я уверен)
Тупо рандомно раскидают по мелочи)
А то начинается, пассивный доход, теперь активности, друзья, дурацкие ключи. Про азбуку Морзе забыли даже. Поэтому превращается вся деятельность в тупость)

2
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Михаил Иванович

Не понимаю хейта: денег же никто не требует. Нравится — играете, не нравится — не играете 🤷‍♂️

1
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