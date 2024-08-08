То есть раздаче будущих токенов. Гарантий, что она состоится, нет.В разделе Airdrop Telegram-«тапалки» Hamster Kombat указано, что будут учитываться уровень пассивного дохода (прибыль в час); выполненные задания (подписки на соцсети и каналы, просмотр видеороликов и прочее); и число «рефералов» — приглашённых по уникальной ссылке друзей.Помимо этого, на сумму вознаграждения повлияют достижения (выдаются за покупку улучшений, количество собранных монет, открытие скинов и другое); наличие подписки на канал Hamster Kombat в Telegram; а также количество ключей — их выдают в мини-играх (представлены в разделе Playground).В каждой из этих категорий пользователь получит определённое количество очков. От их общей суммы и будет зависеть итоговый размер «дропа». Разработчики не поделились другими деталями, но предупредили: это не все условия. Остальные раскроют потом.О том, что при «эйрдропе» большую роль будут играть различные внутриигровые показатели, а не количество виртуальных монет на балансе, говорили изначально.Hamster Kombat — «тапалка» в Telegram, в которой нужно жать на хомяка ради виртуальных монет. Их также дают, если выполнять разные задания, покупать «бусты» (есть бот-«кликер») и собирать комбокарточки. Многие «зарабатывают» именно на этом, вместо того чтобы постоянно «тапать».Игра запустилась в марте 2024 года. По её же данным, на начало августа Hamster Kombat насчитывала 300 млн игроков. В планах — завлечь в проект 1 млрд человек и построить «экосистему из взаимосвязанных игр и сервисов, центром которой станет токен HMSTR».Говорят, что за запуском стоит сооснователь CarPrice и CarMoney Эдуард Гуринович. Сам он позже писал только о том, что вместе с «командой» купил права на бренд Hamster Kombat в России.Полина ЛааксоТелеграм4 авг«У нас уже есть прибыль»: создатели Hamster Kombat — о Telegram-«тапалке» и её перспективах Выжимка материала Wired.#hamsterkombat #новости
Отправь "НЕ ЛОХ" на короткий номер 4242 чтоб показать, что ты не лох!
Чем больше СМС отправишь, тем больше ты не лох!
какие документы потребуется приложить? можете привести полный список?
Да, поговорим о хомяке, а то что-то мы стали забывать о нем
у нас три беды: захват вб, помирающий ютюб и хомик-воин
Да уже похер на них)
Слишком затянули и пытаются выехать на бестолковой активности, которая и учитываться то не будет. Я уверен)
Тупо рандомно раскидают по мелочи)
А то начинается, пассивный доход, теперь активности, друзья, дурацкие ключи. Про азбуку Морзе забыли даже. Поэтому превращается вся деятельность в тупость)
Не понимаю хейта: денег же никто не требует. Нравится — играете, не нравится — не играете 🤷♂️