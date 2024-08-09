Биржа OKX опровергла слухи о намеренной блокировке пользователей из России и других стран СНГ

Политика OKX и все предпосылки, с которыми я столкнулся лично, вынуждают меня призвать <...> пользователей из стран СНГ срочно вывести все средства с биржи и отказаться от её использования на неопределённый срок. В противном случае пользователи рискуют столкнуться с внезапными блокировками аккаунтов, заморозкой средств и потерей любых активов.



Дело в том, что политика ОКХ и главы биржи с мая 2024 года резко сменилась на радикальную в отношении пользователей из СНГ. Мой аккаунт заблокирован, как и наработанная за долгие годы база рефералов. Инфлюенсеры, рекомендующие биржу ОКХ, могут понести не только финансовые, но и репутационные риски.