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Полина Лааксо
Крипто

Биржа OKX опровергла слухи о намеренной блокировке пользователей из России и других стран СНГ

Блокируют только за нарушение правил площадки, но это условие касается всех — независимо от страны.

  • Сообщения о санкциях против пользователей из СНГ появились в разных Telegram-каналах вечером 9 августа 2024 года. Накануне об этом предупредил автор «Слёзы Сатоши» Рафаэль Манвелян, рассказав о блокировках своего аккаунта и аккаунтов знакомых ему «партнёров» биржи OKX.

Политика OKX и все предпосылки, с которыми я столкнулся лично, вынуждают меня призвать <...> пользователей из стран СНГ срочно вывести все средства с биржи и отказаться от её использования на неопределённый срок. В противном случае пользователи рискуют столкнуться с внезапными блокировками аккаунтов, заморозкой средств и потерей любых активов.

Дело в том, что политика ОКХ и главы биржи с мая 2024 года резко сменилась на радикальную в отношении пользователей из СНГ. Мой аккаунт заблокирован, как и наработанная за долгие годы база рефералов. Инфлюенсеры, рекомендующие биржу ОКХ, могут понести не только финансовые, но и репутационные риски.

автор «Слёзы Сатоши»
  • Пресс-служба криптобиржи в разговоре с РБК назвала заявления «безосновательными» и уточнила: «Все пользователи и участники аффилиатной программы, в том числе из России, не подвергаются никаким рискам, если соблюдают правила и условия платформы».
  • OKX может блокировать учётные записи, если их владельцы пополняют баланс «средствами, полученными из источников под санкциями США». Ещё один сценарий — вывод средств «в адрес подсанкционных субъектов».

Мы обязаны соблюдать действующие международные санкционные правила. Во-первых, мы не работаем с пользователями, которые находятся в санкционных списках SDN. <...> Во-вторых, если наши системы фиксируют операции, связанные с [подсанкционными] биржами или DeFi-протоколами, такими как Garantex или Tornado Cash, тогда наша комплаенс-команда может ограничить аккаунт, нарушивший условия обслуживания.

глава ОКХ
Источник фото: The Coinrise
Источник фото: The Coinrise
  • В 2022 году Роскомнадзор заблокировал сайт OKX по требованию Генпрокуратуры за «распространение запрещённой информации». Какой именно — не уточнялось. Позже регулятор провёл «аудит документов и продуктов» и восстановил доступ к сайту.
  • В августе 2023 года OKX запретила на p2p-платформе все сделки с рублём.

#okx #новости

10
10 комментариев
Александр

кто впервые о такой услышал?)

3
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ellison9

впервые и последний раз

1
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ellison9

раз опровергла значит так и было

3
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Владимир Снежков

Сатоши задо...замучал фадить на биржи из-за своих обидок. Ведёт себя не профессионально.

2
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Марина Леопардовна

Сейчас такая обстановочка, что ни в ком нельзя быть уверен, если ты из России. Странно что для многих различные виды блокировок и отказ в сервисах являются неожиданностью.

1
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Курчатов

А если чел Американец, который сейчас живет в России, его тоже блокируют?

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Курчатов

Парадокс в том, что русские чинуши думают, что это они всех блокируют....

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