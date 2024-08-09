Биржа OKX опровергла слухи о намеренной блокировке пользователей из России и других стран СНГ

Политика OKX и все предпосылки, с которыми я столкнулся лично, вынуждают меня призвать <...> пользователей из стран СНГ срочно вывести все средства с биржи и отказаться от её использования на неопределённый срок. В противном случае пользователи рискуют столкнуться с внезапными блокировками аккаунтов, заморозкой средств и потерей любых активов.
Дело в том, что политика ОКХ и главы биржи с мая 2024 года резко сменилась на радикальную в отношении пользователей из СНГ. Мой аккаунт заблокирован, как и наработанная за долгие годы база рефералов. Инфлюенсеры, рекомендующие биржу ОКХ, могут понести не только финансовые, но и репутационные риски.
кто впервые о такой услышал?)
впервые и последний раз
раз опровергла значит так и было
Сатоши задо...замучал фадить на биржи из-за своих обидок. Ведёт себя не профессионально.
Сейчас такая обстановочка, что ни в ком нельзя быть уверен, если ты из России. Странно что для многих различные виды блокировок и отказ в сервисах являются неожиданностью.
А если чел Американец, который сейчас живет в России, его тоже блокируют?
Парадокс в том, что русские чинуши думают, что это они всех блокируют....