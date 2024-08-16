Суд в Дубае признал законной выплату сотруднику зарплаты в криптовалюте, раз та прописана в договоре

Сотрудник пожаловался на работодателя, который при увольнении задолжал ему токены EcoWatt.О решении рассказали Cointelegraph и Coingape со ссылкой на юрфирму Wasel & Wasel. По трудовому договору его зарплата состояла из двух частей — это сумма в традиционной валюте (фиате) и 5250 токенов EcoWatt. Но компания не выплатила крипточасть за полгода работы и «незаконно» его уволила.При первом рассмотрении иска суд попросил истца описать «конкретный метод оценки стоимости EcoWatt при конвертации в фиат». Ответ его не удовлетворил, поэтому выплату не утвердили.На этот раз суд заключил, что сотруднику положена оговоренная выплата независимо от валюты, раз она прописана в договоре. Ответчика обязали выплатить крипточасть зарплаты именно в токенах.Участники юридического и крипторынков считают, что решение суда — признак прогрессивности ОАЭ и того, что специалисты смогут отстоять свои права в аналогичных ситуациях.Источник фото: Forbes#новости
а налоговая уже придумала, как с этого собирать свою долю?
а налоговая там наверное принимает NFT вместо квитанций
В Дубае нет ндфл
Уважаемые граждане, оплатите налоги до конца месяца. Принимаем Bitcoin, Ethereum и EcoWatt
Так-же как для доходов в натуральной форме
Еще нет) но придумает)
запрплата в хомяках - за этим будущее