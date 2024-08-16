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Полина Лааксо
Крипто

Суд в Дубае признал законной выплату сотруднику зарплаты в криптовалюте, раз та прописана в договоре

Сотрудник пожаловался на работодателя, который при увольнении задолжал ему токены EcoWatt.

  • О решении рассказали Cointelegraph и Coingape со ссылкой на юрфирму Wasel & Wasel. По трудовому договору его зарплата состояла из двух частей — это сумма в традиционной валюте (фиате) и 5250 токенов EcoWatt. Но компания не выплатила крипточасть за полгода работы и «незаконно» его уволила.
  • При первом рассмотрении иска суд попросил истца описать «конкретный метод оценки стоимости EcoWatt при конвертации в фиат». Ответ его не удовлетворил, поэтому выплату не утвердили.
  • На этот раз суд заключил, что сотруднику положена оговоренная выплата независимо от валюты, раз она прописана в договоре. Ответчика обязали выплатить крипточасть зарплаты именно в токенах.
  • Участники юридического и крипторынков считают, что решение суда — признак прогрессивности ОАЭ и того, что специалисты смогут отстоять свои права в аналогичных ситуациях.
Источник фото: Forbes
Источник фото: Forbes

#новости

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48 комментариев
Максим Лесник

а налоговая уже придумала, как с этого собирать свою долю?

10
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Никита Ковальчук

а налоговая там наверное принимает NFT вместо квитанций

4
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Alex Alex

В Дубае нет ндфл

2
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Вова Меньков

Уважаемые граждане, оплатите налоги до конца месяца. Принимаем Bitcoin, Ethereum и EcoWatt

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m0xfff

Так-же как для доходов в натуральной форме

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prokhorov

Еще нет) но придумает)

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ellison9

запрплата в хомяках - за этим будущее

6
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