«Ъ»: В России запланировали создать две криптобиржи — в Москве и Санкт-Петербурге

В первую очередь доступ к ним получат импортёры, экспортёры и крупный бизнес, считают эксперты. О планах по запуску в России двух криптобирж рассказали источники «Коммерсанта». По их словам, одну из площадок могут развернуть на базе Санкт-Петербургской валютной биржи. Другую собираются создать в Москве, но пока не решено, будет она работать на базе Мосбиржи или отдельно.Основной целью отечественных криптобирж станет поддержка внешнеэкономической деятельности в условиях санкций. Планируется создать стейблкойны на юань и другие валюты стран БРИКС (индийские рупии, бразильский реал, южноафриканский рэнд и другие — vc.ru), рассказал один из собеседников. Кто именно разрабатывает планы по запуску площадок и выпуску стейблкоинов, газета не уточняет.Сейчас единственным применимым к потенциальным российским криптобиржам регулированием остаётся экспериментальный правовой режим, говорит член экспертного совета Госдумы по законодательному регулированию криптовалют РФ Михаил Успенский.По его словам, в первую очередь доступ к площадкам получат крупные компании, экспортёры и импортёры. Малый бизнес и физлица вряд ли смогут использовать криптобиржи сразу после их запуска.Он также отмечает, что у проекта есть риски: в силу прозрачности блокчейна информация о транзакциях «может поступить в санкционные списки», и начнутся блокировки операций с криптоактивами, приобретенными на российских биржах.Пользоваться отечественными площадками и стейблкоинами будут только те, у кого нет другого выбора, считает основатель TerraCrypto Никита Вассев. Остальные предпочтут использовать «удобные торговые платформы, которые годами совершенствуют лучшие разработчики».В июле 2024 года Владимир Путин подписал закон о майнинге криптовалют. Он среди прочего запрещает обращения криптовалют в России — майнеры могут продавать её только без использования российской финансовой инфраструктуры.Президент также подписал закон-спутник, который позволяет проводить трансграничные расчёты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов. Утверждать их будет ЦБ, регулятор сможет устанавливать порядок допуска к торгам и его прекращения, требования к организаторам торгов и другое.В середине августа глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство начало обсуждать с ЦБ создание в России легальных криптобирж. Он отметил, что решение может быть сформулировано к осенней сессии Госдумы.#новости #криптобиржи
В первую очередь доступ к ним получатПриставы, налоговая, товарищ майор, банки, пенсионный, военкомат, колл-центры из зоны
Это биржа не для вас, а для того чтобы государству было проще выпутываться из санкций. Поэтому оно и будет её контролировать как государству удобно.
Так вы не ответили, из какой сказочной страны вещаете?
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Ну не надо так все кастрофизировать
И что с того что она попала под ссанкции?
Давайте поможем придумать название в духе просвещенного импортозамещения. Мои идеи:
– Бананс;
– Конебаза;
– Хуёбидоёби;
– Бубнит.