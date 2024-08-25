Курс Toncoin падал на 20% на фоне новостей о задержании Павла Дурова во Франции

Падает и цена Notcoin.По данным CoinMarketCap к утру 25 августа 2024 года, курс криптовалюты Toncoin падал на 20,12%. На 11:54 мск TON падает на 18,68% и торгуется по $5,48. Курс Notcoin падает на 18,88% и составляет $0,009.Как отмечает Crypto Briefing, остальной рынок криптовалют остаётся «относительно стабильным».Динамика курса Toncoin за день / Скриншот с CoinMarketCap Криптовалюты падают на фоне новостей СМИ о задержании основателя Telegram Павла Дурова во Франции. По данным телеканала TF1, правоохранители якобы считают, что отсутствие модерации и нежелание сотрудничать с французскими службами делает Дурова соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошеннических схем.Toncoin — нативная криптовалюта блокчейна The Open Network (TON). Его запустили Павел и Николай Дуровы в 2018 году. В 2020-м они объявили о закрытии проекта из-за разбирательств с Комиссией по ценным бумагам и биржам США. За его развитие взялись члены сообщества TON Foundation.В X представители TON написали, что «сообщество остаётся сильным и полностью работоспособным» и поддерживает Дурова.В Toncoin каналы в Telegram получают деньги по программе монетизации, за них продаются никнеймы на платформе Fragment. В TON пользователи выводят внутреннюю валюту мессенджера — «Звёзды».Notcoin — игра-кликер в Telegram, которая появилась в начале 2024 года. Весной NOT начал торговаться на бирже, и пользователи смогли конвертировать внутриигровую валюту в криптовалюту. Об успехах Notcoin писал и Павел Дуров.Полина ЛааксоТелеграмвчераПавла Дурова задержали в парижском аэропорту — СМИ Ему могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотрафиком и отмыванием денег.#новости #toncoin
Конечно французы не будут пытать Дурова, но они просто не будут давать его адвокатам передать ему новый парик 💁♀️
В итоге у Павла будет выбор: либо начать сливать данные Западу, либо показать всему миру свою лысину 💁♀️
Выдадут ему свой, тюремный
Реальная причина ареста Павла Дурова - попытка остановить его бесконечные искусственные осеменения. Его 24 тысячи маленьких дуровых наша планета просто не выдержит!
Какие данные пытать будут? Еще 6 лет назад все узнали что никаких ключей от телеграма нет.
Они будут кормить его только пирожками, чтобы он безвозвратно потерял свой божественный пресс.
Конечно французы не будут пытать Дурова.....
это смешно..... посодят помучают а вот отпустят вопрос
Они будут пытать его тем, что лишат его возможности тапать хомяка. Тут-то он и расколется 😡