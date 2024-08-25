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Таня Боброва
Крипто

Курс Toncoin падал на 20% на фоне новостей о задержании Павла Дурова во Франции

Падает и цена Notcoin.

  • По данным CoinMarketCap к утру 25 августа 2024 года, курс криптовалюты Toncoin падал на 20,12%. На 11:54 мск TON падает на 18,68% и торгуется по $5,48. Курс Notcoin падает на 18,88% и составляет $0,009.
  • Как отмечает Crypto Briefing, остальной рынок криптовалют остаётся «относительно стабильным».
Динамика курса Toncoin за день / Скриншот с CoinMarketCap
Динамика курса Toncoin за день / Скриншот с CoinMarketCap
  • Криптовалюты падают на фоне новостей СМИ о задержании основателя Telegram Павла Дурова во Франции. По данным телеканала TF1, правоохранители якобы считают, что отсутствие модерации и нежелание сотрудничать с французскими службами делает Дурова соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошеннических схем.
  • Toncoin — нативная криптовалюта блокчейна The Open Network (TON). Его запустили Павел и Николай Дуровы в 2018 году. В 2020-м они объявили о закрытии проекта из-за разбирательств с Комиссией по ценным бумагам и биржам США. За его развитие взялись члены сообщества TON Foundation.
  • В X представители TON написали, что «сообщество остаётся сильным и полностью работоспособным» и поддерживает Дурова.
  • В Toncoin каналы в Telegram получают деньги по программе монетизации, за них продаются никнеймы на платформе Fragment. В TON пользователи выводят внутреннюю валюту мессенджера — «Звёзды».
  • Notcoin — игра-кликер в Telegram, которая появилась в начале 2024 года. Весной NOT начал торговаться на бирже, и пользователи смогли конвертировать внутриигровую валюту в криптовалюту. Об успехах Notcoin писал и Павел Дуров.
Полина Лааксо
Телеграм
Павла Дурова задержали в парижском аэропорту — СМИ

Ему могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотрафиком и отмыванием денег.

Павел Дуров. Источник фото: Fortune

#новости #toncoin

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69 комментариев
Запопу Кусь

Конечно французы не будут пытать Дурова, но они просто не будут давать его адвокатам передать ему новый парик 💁‍♀️

В итоге у Павла будет выбор: либо начать сливать данные Западу, либо показать всему миру свою лысину 💁‍♀️

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Zloy Marketolog

Выдадут ему свой, тюремный

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S.Capusta

Реальная причина ареста Павла Дурова - попытка остановить его бесконечные искусственные осеменения. Его 24 тысячи маленьких дуровых наша планета просто не выдержит!

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Альвар

Какие данные пытать будут? Еще 6 лет назад все узнали что никаких ключей от телеграма нет.

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Иванов Иван

Они будут кормить его только пирожками, чтобы он безвозвратно потерял свой божественный пресс.

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Михаил 1,0

Конечно французы не будут пытать Дурова.....
это смешно..... посодят помучают а вот отпустят вопрос

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Дед Мазай и зануды

Они будут пытать его тем, что лишат его возможности тапать хомяка. Тут-то он и расколется 😡

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