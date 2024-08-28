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Евгения Евсеева
Крипто

Hamster Kombat объявила дату «эйрдропа» — 26 сентября 2024 года

Деталей нет. Гарантий пока — тоже.

  • Сообщение о дате «эйрдропа» появилось в официальном Telegram-канале игры. Других деталей нет, подробности о том, что повлияет на размер вознаграждения, команда раскрывала в начале августа 2024 года.
  • 26 сентября 2024 года Hamster Kombat выпустит токен HMSTR и проведёт его листинг. Подробностей о том, как именно он состоится, в том числе на какой криптобирже, пока нет.
Полина Лааксо
Крипто
В Hamster Kombat частично раскрыли, что повлияет на размер вознаграждения при «эйрдропе»

То есть раздаче будущих токенов. Гарантий, что она состоится, нет.

В Hamster Kombat частично раскрыли, что повлияет на размер вознаграждения при «эйрдропе»
  • Hamster Kombat — «тапалка» в Telegram, в которой нужно жать на хомяка ради виртуальных монет. Их также дают, если выполнять разные задания, покупать «бусты» (есть бот-«кликер») и собирать комбокарточки. Многие «зарабатывают» именно на этом, вместо того чтобы постоянно «тапать».
  • Игра запустилась в марте 2024 года. По её же данным, на начало августа Hamster Kombat насчитывала 300 млн игроков. В планах — завлечь в проект 1 млрд человек и построить «экосистему из взаимосвязанных игр и сервисов, центром которой станет токен HMSTR».
  • Говорят, что за запуском стоит сооснователь CarPrice и CarMoney Эдуард Гуринович. Сам он позже писал только о том, что вместе с «командой» купил права на бренд Hamster Kombat в России. Также о якобы участии в создании Hamster Combat заявлял холдинг Ad.ru.
Полина Лааксо
Телеграм
«У нас уже есть прибыль»: создатели Hamster Kombat — о Telegram-«тапалке» и её перспективах

#новости #hamsterkombat

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38 комментариев
Ракс

Это будет похоже на эирдроп баллов из пятёрочки:
- С вас 1631 рубль. И у вас накопилось 300 миллионов баллов, проведём их в счёт оплаты?
- Конечно!
- Готово! С вас 1601 рубль.

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1
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Дана

Это точно, не пользуюсь картой пятерочки, потому что смысла в ней никакого. Нужно наверное год копить чтобы ощутимая скидка была

2
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Lexa Lexa

Подушню, ведь, если не врать, то с вас будет половина изначальной суммы.

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Кирилл Сушков

вообще то в пятерочке реально можно накопить много денег баллами

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romacap

Это хорошо если хоть 30 ржублей спишут, листинг то в июле обещали

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Tony Carson

кто-нибудь ламбу продает? куплю в конце сентября

12
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Cere8ellum

Рулить не сможешь, пальцы то в мозолях :)

8
1
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