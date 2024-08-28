Hamster Kombat объявила дату «эйрдропа» — 26 сентября 2024 года

Деталей нет. Гарантий пока — тоже.Сообщение о дате «эйрдропа» появилось в официальном Telegram-канале игры. Других деталей нет, подробности о том, что повлияет на размер вознаграждения, команда раскрывала в начале августа 2024 года.26 сентября 2024 года Hamster Kombat выпустит токен HMSTR и проведёт его листинг. Подробностей о том, как именно он состоится, в том числе на какой криптобирже, пока нет.Полина ЛааксоКрипто8 авгВ Hamster Kombat частично раскрыли, что повлияет на размер вознаграждения при «эйрдропе» То есть раздаче будущих токенов. Гарантий, что она состоится, нет.Hamster Kombat — «тапалка» в Telegram, в которой нужно жать на хомяка ради виртуальных монет. Их также дают, если выполнять разные задания, покупать «бусты» (есть бот-«кликер») и собирать комбокарточки. Многие «зарабатывают» именно на этом, вместо того чтобы постоянно «тапать».Игра запустилась в марте 2024 года. По её же данным, на начало августа Hamster Kombat насчитывала 300 млн игроков. В планах — завлечь в проект 1 млрд человек и построить «экосистему из взаимосвязанных игр и сервисов, центром которой станет токен HMSTR».Говорят, что за запуском стоит сооснователь CarPrice и CarMoney Эдуард Гуринович. Сам он позже писал только о том, что вместе с «командой» купил права на бренд Hamster Kombat в России. Также о якобы участии в создании Hamster Combat заявлял холдинг Ad.ru. Полина ЛааксоТелеграм4 авг«У нас уже есть прибыль»: создатели Hamster Kombat — о Telegram-«тапалке» и её перспективах Выжимка материала Wired.#новости #hamsterkombat
Это будет похоже на эирдроп баллов из пятёрочки:
- С вас 1631 рубль. И у вас накопилось 300 миллионов баллов, проведём их в счёт оплаты?
- Конечно!
- Готово! С вас 1601 рубль.
Это точно, не пользуюсь картой пятерочки, потому что смысла в ней никакого. Нужно наверное год копить чтобы ощутимая скидка была
Подушню, ведь, если не врать, то с вас будет половина изначальной суммы.
вообще то в пятерочке реально можно накопить много денег баллами
Это хорошо если хоть 30 ржублей спишут, листинг то в июле обещали
кто-нибудь ламбу продает? куплю в конце сентября
Рулить не сможешь, пальцы то в мозолях :)