Торги на спотовом рынке начнутся 26 сентября 2024 года.ОКХ запустила обратный отсчёт до листинга токена с тикером HMSTR на своём сайте. За 20 минут до анонса в официальном Telegram-канале игры Hamster Kombat появилось изображение хомяка в супергеройском костюме — с эмблемой биржи и словами: «Грядёт нечто интересненькое».28 августа 2024 года Hamster Kombat объявила, что в названный день также состоится «эйрдроп» — раздача токенов. Её условия уже частично раскрыли. На размер вознаграждения повлияют: прибыль в час; достижения и выполненные задания; количество полученных ключей и число «рефералов». Других деталей пока нет.Дополнено в 12:06 мск: разработчики Hamster Kombat призвали не переживать граждан тех стран, где ОКХ недоступна. Они обещают анонсировать листинги и на других биржах.Hamster Kombat — «тапалка» в Telegram, в которой нужно жать на хомяка ради виртуальных монет. Их также дают, если выполнять разные задания, покупать «бусты» (есть бот-«кликер»), собирать комбокарточки и угадывать шифры. Именно на этом многие и «зарабатывают», вместо того чтобы просто «тапать».Игра запустилась в марте 2024 года. По её же данным, на начало августа Hamster Kombat насчитывала 300 млн игроков. В планах — завлечь в проект 1 млрд человек и построить «экосистему из взаимосвязанных игр и сервисов, центром которой станет токен HMSTR».Говорят, что за запуском стоит сооснователь CarPrice и CarMoney Эдуард Гуринович. Сам он позже писал только о том, что вместе с «командой» купил права на бренд Hamster Kombat в России. Он также отрицал, что в создании игры участвовал холдинг Ad.ru.Полина ЛааксоТелеграм4 авг«У нас уже есть прибыль»: создатели Hamster Kombat — о Telegram-«тапалке» и её перспективах Выжимка материала Wired.#новости #hamsterkombat
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Ждем школьников на Ламборгини
Хулиганы будут вычислять их в столовой по стейку вместо котлеты.
Вот ты смеёшься, а я знаю одного школяра , который 3 года назад в апреле в шибу 350 $ закинул и через месяц 50+к снял. Но потом он сам сказал, что лучше бы октября додержал. Как минимум норм вуз не в столице и машину он себе оплатил. Охеренный буст
А старику с двумя ипотеками хотя бы 5-летняя ламба полагается?
Или тут уже совсем без вариантов и лучика надежды? 😕