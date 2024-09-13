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Артур Томилко
Крипто

Финтех-сервис Revolut добавил возможность торговать Toncoin

Она доступна пользователям из Великобритании и ЕС.

  • О том, что Revolut начал поддерживать Toncoin, говорится на сайте сервиса.
  • Пока возможность получили пользователи из ЕС и Великобритании. В будущем она станет доступна клиентам Revolut в Австралии, Новой Зеландии, Бразилии и Сингапуре, добавили в команде TON.
  • Revolut — финтех-сервис с головным офисом в Великобритании, основанный в 2015 году Николаем Сторонским и Владом Яценко. Сейчас у компании есть банковская лицензия ЕС, выданная в Литве, и «предварительная» лицензия Великобритании.
  • Сервис предлагает открыть счёт с возможностью обмена валют, выпускает дебетовые карты, а также позволяет торговать акциями и криптовалютой.
  • В 2023 году число клиентов Revolut, по собственным данным компании, достигло 38 млн человек, выручка составила $2,2 млрд, а прибыль до вычета налогов — $545 млн. В ходе сделки по продаже акций сотрудников в августе 2024 года компанию оценили в $45 млрд.

#новости #revolut #ton

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6
6 комментариев
клинский

Очень интересная новость, столько комментариев набралось

1
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дед Мазай и душнилы

О чем новость-то? Лень читать.

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mr g

Ого, дела у Паши вдруг пошли в гору

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Михаил Сватов

Я давно пользуюсь Revolut и очень рад появлению возможности торговать Toncoin. Это делает сервис еще более привлекательным для многих пользователей.

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Dmitriy Belc

Что толку, в России все равно Revolut не доступен

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