В ВТБ сочли невозможным широкое использование крипты во внешнеторговых расчётах, пока криптобиржи «контролируются "недружественными" спецслужбами»

Криптовалюта может быть только «одной из голов многоголового змея».Такое мнение высказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Физлица «легко могут уйти в криптовалюты», а вот крупный российский бизнес может проводить в них лишь «небольшую» часть внешнеэкономических сделок, пишут «Ведомости».По мнению Пьянова, доля крипты в трансграничных сделках компаний из России может вырасти, но только если избранный президент США Дональд Трамп «станет закручивать гайки» — ужесточать санкции против российского финансового сектора, вместо того чтобы ослаблять их.В консалтинговой RizzGo считают «теорией заговора» мнение о подконтрольности криптобирж службам США. Но там согласны: криптовалюты вряд ли скоро станут основным средством для международных расчётов. Просто не из-за конспирологии: крипту принимают как платёжное средство наравне с фиатом только в Сальвадоре и Центральноафриканской Республике, а в остальных странах всё ещё нужен «выход в традиционные деньги».По подсчётам юрфирмы «Косенков и Суворов», на начало декабря 2024 года платежи в крипте во внешнеторговых расчётах составляют 3-5%.Пьянов. Источник фото: РБКВ июле 2024 года Владимир Путин подписал закон о майнинге крипты. Он запрещает обращение криптовалюты в России: майнеры могут продавать её, но только без использования российской финансовой инфраструктуры.Закон-спутник же позволяет проводить трансграничные расчёты и биржевые торги цифровой валютой при экспериментальных правовых режимах. Утверждать их будет ЦБ.В августе глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство начало обсуждать с ЦБ создание в России легальных криптобирж.Таня БоброваКрипто26 ноябГосдума определила правила налогообложения при майнинге криптовалют От редакцииДобавлено 29 ноября 2024 года. Путин подписал закон о налогообложении криптовалют и майнеров.Цифровую валюту для этого признают имуществом.#новости #криптовалюты
пока биржи «контролируются "недружественными" спецслужбами»И только мосбиржа - оплот демократии и свободы.
ужесточать санкции против российского финансового сектора, вместо того чтобы ослаблять ихПьянов, прекращай бухать на работе. Какое ослабление? До 2030 всё построено на тройном ужесточении.
Ну тогда надо работать через криптобиржи, «контролирующихся "дружественными" спецслужбами».
Плачет, что мимо ВТБ пройдет, никак не получится нае*ать народец
Мне вот этот пункт нравится:
Владимир Путин подписал закон о майнинге крипты. Он запрещает обращение криптовалюты в России: майнеры могут продавать её, но только без использования российской финансовой инфраструктуры.
Можно, но нельзя.
Дед Мороз и Снегурочка не ответили Пьянову — готовит депешу в Спортлото.
речь о криптобиржах. и они подконтрольны,
это не смешно
А спецслужбы в курсе, что биржи ими контролируются?