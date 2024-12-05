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Полина Лааксо
Крипто

В ВТБ сочли невозможным широкое использование крипты во внешнеторговых расчётах, пока криптобиржи «контролируются "недружественными" спецслужбами»

Криптовалюта может быть только «одной из голов многоголового змея».

  • Такое мнение высказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Физлица «легко могут уйти в криптовалюты», а вот крупный российский бизнес может проводить в них лишь «небольшую» часть внешнеэкономических сделок, пишут «Ведомости».
  • По мнению Пьянова, доля крипты в трансграничных сделках компаний из России может вырасти, но только если избранный президент США Дональд Трамп «станет закручивать гайки» — ужесточать санкции против российского финансового сектора, вместо того чтобы ослаблять их.
  • В консалтинговой RizzGo считают «теорией заговора» мнение о подконтрольности криптобирж службам США. Но там согласны: криптовалюты вряд ли скоро станут основным средством для международных расчётов. Просто не из-за конспирологии: крипту принимают как платёжное средство наравне с фиатом только в Сальвадоре и Центральноафриканской Республике, а в остальных странах всё ещё нужен «выход в традиционные деньги».

По подсчётам юрфирмы «Косенков и Суворов», на начало декабря 2024 года платежи в крипте во внешнеторговых расчётах составляют 3-5%.

Пьянов. Источник фото: РБК
Пьянов. Источник фото: РБК
  • В июле 2024 года Владимир Путин подписал закон о майнинге крипты. Он запрещает обращение криптовалюты в России: майнеры могут продавать её, но только без использования российской финансовой инфраструктуры.
  • Закон-спутник же позволяет проводить трансграничные расчёты и биржевые торги цифровой валютой при экспериментальных правовых режимах. Утверждать их будет ЦБ.
  • В августе глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство начало обсуждать с ЦБ создание в России легальных криптобирж.
Таня Боброва
Крипто
Госдума определила правила налогообложения при майнинге криптовалют
От редакции
Добавлено 29 ноября 2024 года. Путин подписал закон о налогообложении криптовалют и майнеров.

Цифровую валюту для этого признают имуществом.

#новости #криптовалюты

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27 комментариев
Вадим Д.

пока биржи «контролируются "недружественными" спецслужбами»И только мосбиржа - оплот демократии и свободы.
ужесточать санкции против российского финансового сектора, вместо того чтобы ослаблять ихПьянов, прекращай бухать на работе. Какое ослабление? До 2030 всё построено на тройном ужесточении.

13
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d3nz3l

Ну тогда надо работать через криптобиржи, «контролирующихся "дружественными" спецслужбами».

4
1
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Vlad

Плачет, что мимо ВТБ пройдет, никак не получится нае*ать народец

1
1
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S.Capusta

Мне вот этот пункт нравится:
Владимир Путин подписал закон о майнинге крипты. Он запрещает обращение криптовалюты в России: майнеры могут продавать её, но только без использования российской финансовой инфраструктуры.

Можно, но нельзя.

1
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Император Нолимоций

Дед Мороз и Снегурочка не ответили Пьянову — готовит депешу в Спортлото.

1
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Руслан Астафьев

речь о криптобиржах. и они подконтрольны,
это не смешно

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Mari

А спецслужбы в курсе, что биржи ими контролируются?

4
1
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