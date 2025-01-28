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Полина Лааксо
Крипто

Криптобиржа KuCoin выплатит $300 млн штрафа в США и на два года покинет американский рынок

Двое основателей отойдут от управления.

  • KuCoin признала вину в ведении бизнеса по переводу денежных средств без лицензии и заключила мировое соглашение с властями США, чтобы урегулировать спор, пишет Coindesk.
  • По словам прокуратуры, до августа 2023 года биржа продвигала возможность торговать без прохождения проверки личности (KYC) и не применяла меры по контролю за отмыванием денег, допуская подозрительные транзакции на миллиарды долларов. KYC позже ввели, но уже зарегистрированные клиенты могли её не проходить.
  • KuCoin обслуживала около 1,5 млн пользователей, находящихся в США, и «заработала» $184,5 млн в виде комиссий за их переводы. Часть операций при этом была связана с деньгами от торговли в даркнете, мошеннических схем, вредоносного ПО и программ-вымогателей.
  • Сооснователи подчеркнули, что не собирались нарушать закон. В KuCoin рассказали, что работа на других рынках продолжится в прежнем формате, а мировое соглашение лишь подтверждает приверженность безопасности, инновациям и комплаенсу.
Источник фото: Decrypt
Источник фото: Decrypt
  • Kucoin занимает восьмое место в списке крупнейших криптобирж на Coinmarketcap. Агрегатор учитывает трафик, объёмы торгов и ликвидность, помимо прочего. Упомянутые обвинения выдвинули против структуры-оператора с регистрацией на Сейшелах — Peken Global.
  • Нативный токен биржи KuCoin Token вырос за сутки на 13,8% и на момент публикации заметки стоит $14,05.

#криптобиржи #новости #kucoin

3
5
7 комментариев
Вадим Д.

Кукоин?! Не, ну здесь даже шутить не нужно, организаторы отлично постарались 👍🏻

5
2
Ответить
Суцкевер Семен - Fond&Flow

Ну как так

2
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Аккаунт заморожен

Комментарий недоступен

1
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голубцы по акции

Кукоинисты заплатят за всё, расходимся.

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Дмитрий Исаев

Обычная капитализация ниже средней монеты,для крипты это пустяк

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Kirill Zaytcev

Вот тебе и KuCoin. Жаль конечно, что такая крупная биржа связалась с такими проблемами. Но с другой стороны, это еще раз доказывает, что нужно быть осторожным и выбирать надежные площадки для торговли.

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Максим Ростокин

Была нормальная и универсальная биржа Бинанс, а затем они стали плодиться, как собаки

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