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Карина Пардаева
Крипто

Британец собрался выкупить свалку ради потерянного жёсткого диска с биткоинами на £600 млн

ИТ-специалист Джеймс Хауэллс больше десяти лет пытается получить доступ к свалке.

  • В 2013 году, во время уборки, Хауэллс положил жёсткий диск с цифровым кошельком в чёрную сумку и оставил её в прихожей. Его девушка решила, что это мусорный пакет, и выбросила её, пишет The Guardian.
  • Как утверждает мужчина, там было 7500 биткоинов. На февраль 2025 года их стоимость может достигать 600 млн фунтов стерлингов (72,1 млрд рублей по курсу ЦБ на 11 февраля 2025 года).
  • Осознав произошедшее, Хауэллс попытался вернуть жёсткий диск. Он даже предлагал поделиться деньгами с местной администрацией. Власти не согласились, заявив, что жёсткий диск стал собственностью города после того, как оказался на свалке.
  • Тогда мужчина начал судебное разбирательство с властями, но в итоге суд отклонил иск. Судья сообщил, что для подачи иска нет «разумных оснований».
Dimitris Legakis / Athena Pictures
Dimitris Legakis / Athena Pictures
  • Местные власти хотят закрыть свалку и уже получили разрешение построить на её месте солнечную электростанцию. А Хауэллс готов купить свалку «как есть», если городской совет Ньюпорта будет готов к переговорам.
  • Новость о закрытии он назвал «неожиданной». Делать это ради поиска биткоинов администрация не хотела — говорила, что это «нанесёт ущерб» жителям города. Однако теперь выяснилось, что власти сами решили её закрыть.

#новости

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53 комментария
Слегка Придурковатый

"Его девушка решила, что это мусорный пакет, и выбросила её"

А этот дурачок и поверил. Щас она где-нибудь на своём личном острове читает новости про своего бывшего, и по полу катается от смеха.

39
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Aleksandr Zelenin

вот еще мужика обманывать из-за пары десятков пицц

14
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Иван Иванов

А если серьёзно, то ей совсем не до смеха. Лёгким движением руки обрекла парня на многолетний психоз с неопределёнными перспективами...

1
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Denkotovskiy

Вот поэтому лучше одному жить, чтобы никто ничего не выкидывал.

2
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Griby Lenina

У вас в статье старое фото. Вот актуальное.

26
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Иванов Иван

Правильно делает. У каждого участка свалки своя вероятность нахождения там винчестера.
Ему надо ИИ подключить тогда можно будет определить точки с высокой долей вероятности и ночью с лопатой туда наведаться.

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Улыбка удмуртского авгура

Неугомонный.
in the same somewhere in Chelsea

11
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