Британец собрался выкупить свалку ради потерянного жёсткого диска с биткоинами на £600 млн

ИТ-специалист Джеймс Хауэллс больше десяти лет пытается получить доступ к свалке.В 2013 году, во время уборки, Хауэллс положил жёсткий диск с цифровым кошельком в чёрную сумку и оставил её в прихожей. Его девушка решила, что это мусорный пакет, и выбросила её, пишет The Guardian.Как утверждает мужчина, там было 7500 биткоинов. На февраль 2025 года их стоимость может достигать 600 млн фунтов стерлингов (72,1 млрд рублей по курсу ЦБ на 11 февраля 2025 года).Осознав произошедшее, Хауэллс попытался вернуть жёсткий диск. Он даже предлагал поделиться деньгами с местной администрацией. Власти не согласились, заявив, что жёсткий диск стал собственностью города после того, как оказался на свалке.Тогда мужчина начал судебное разбирательство с властями, но в итоге суд отклонил иск. Судья сообщил, что для подачи иска нет «разумных оснований».Dimitris Legakis / Athena PicturesМестные власти хотят закрыть свалку и уже получили разрешение построить на её месте солнечную электростанцию. А Хауэллс готов купить свалку «как есть», если городской совет Ньюпорта будет готов к переговорам.Новость о закрытии он назвал «неожиданной». Делать это ради поиска биткоинов администрация не хотела — говорила, что это «нанесёт ущерб» жителям города. Однако теперь выяснилось, что власти сами решили её закрыть.#новости
"Его девушка решила, что это мусорный пакет, и выбросила её"
А этот дурачок и поверил. Щас она где-нибудь на своём личном острове читает новости про своего бывшего, и по полу катается от смеха.
вот еще мужика обманывать из-за пары десятков пицц
А если серьёзно, то ей совсем не до смеха. Лёгким движением руки обрекла парня на многолетний психоз с неопределёнными перспективами...
Вот поэтому лучше одному жить, чтобы никто ничего не выкидывал.
У вас в статье старое фото. Вот актуальное.
Правильно делает. У каждого участка свалки своя вероятность нахождения там винчестера.
Ему надо ИИ подключить тогда можно будет определить точки с высокой долей вероятности и ночью с лопатой туда наведаться.
Неугомонный.
in the same somewhere in Chelsea