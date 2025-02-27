ФБР сообщило о причастности северокорейских хакеров к краже почти $1,5 млрд с криптобиржи Bybit

Они использовали вредоносное ПО TraderTraitor, которое маскируется под инструменты для торговли криптовалютой.В сообщении Федерального бюро расследований (ФБР) говорится, что украденную криптовалюту злоумышленники конвертируют в биткоин и другие цифровые активы, а затем выведут в фиат.ФБР также опубликовало список адресов, где находятся или находились украденные активы, и призвало участников крипторынка блокировать транзакции, связанные с хакерами.TraderTraitor — серия вредоносных приложений, которые маскируются под инструменты для торговли криптовалютой. Они написаны на JavaScript с использованием фреймворка Electron, говорится в заявлении ФБР и Минфина США.По их информации, за взломом Bybit стоит хакерская группировка Lazarus Group, поддерживаемая КНДР. О её деятельности ведомства предупреждали ещё в 2022 году.21 февраля 2025 года хакеры взломали один из холодных кошельков Bybit и вывели $1,46 млрд в криптовалюте Ethereum. Криптобиржа заявила, что компенсирует потери, даже если украденные деньги не вернут.#новости #bybit