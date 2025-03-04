Стоимость биткоина упала за сутки на 9%, до $83,9 тысячи

Как отмечают аналитики, эффект от новостей о включении некоторых монет в крипторезерв США не мог продлиться долго. На 7:54 мск курс криптовалюты был $83,7 тысячи, падение за сутки — 9%, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.Падают и другие монеты: Solana — на 19,5% за сутки, XRP — на 18%, Cardano — на 25%, Ethereum — на 14%.Как отмечает CNBC, причина — опасение экономических последствий после вступления с 4 марта 2025 года в силу указа президента США Дональда Трампа о пошлинах на товары из Мексики, Канады и Китая.Курс криптовалюты упал несмотря на ажиотаж, возникший после новости о включении в криптовалютный резерв США войдут BTC, ETH, XRP, SOL и ADA.По мнению экспертов, опрошенных CNBC, эффект от новости о крипторезерве «не мог продлиться долго». Кроме того, не было новостей о его создании — только о том, какие криптовалюты в него могут включить.Евгения ЕвсееваКриптовчера«Лучше было оставить только биткоин»: что создатели Binance, Coinbase и другие криптоэксперты думают о создании крипторезерва США Большинство против включения альткоинов. #новости #биткоин