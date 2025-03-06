В Solana и Cardano не знали, что их токены включат в крипторезерв США — сооснователь первой считает, что резерва вообще не должно быть

«Хотите, чтобы децентрализация провалилась, — поставьте во главу правительство», — заявил Анатолий Яковенко. По мнению сооснователя Solana, если и создавать крипторезерв, то пусть у каждого штата будет свой — чтобы хеджировать риски на случай ошибок Федеральной резервной системы США. А если это невозможно, то хотя бы разработать «обоснованные», а также «объективно измеримые» критерии.Яковенко не предлагал правительству США включить токен SOL в стратегический криптовалютный резерв и обращений от него не получал. По слухам в отрасли, SOL предложили топ-менеджеры Ripple Labs — якобы чтобы присутствие в резерве их альткоина XRP было более объяснимым.Команда Cardano тоже «ничего не знала и ни с кем не общалась» по поводу включения ADA в пул, признался Чарльз Хоскинсон. Он заявил, что её не позвали даже на криптосаммит, хотя в списке неподтверждённых гостей Хоскинсон числится. Саммит пройдёт 7 марта 2025 года в Белом доме.Яковенко. Источник фото: Fortune2 марта 2025 года президент США Дональд Трамп объявил, что в стратегический криптовалютный резерв США войдут XRP, SOL и ADA. Курсы токенов резко подскочили в цене. Первого — с $2,23 до $2,96. Второго — со $140,6 до $177,8. Третьего — с $0,64 до $1,13.Позже политик уточнил, что в основу резерва лягут BTC и ETH. Как он будет работать, когда его запустят и какие ещё монеты добавят — неизвестно.Евгения ЕвсееваКрипто3 мар«Лучше было оставить только биткоин»: что создатели Binance, Coinbase и другие криптоэксперты думают о создании крипторезерва США Большинство против включения альткоинов. #новости