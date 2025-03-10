Регулятор Таиланда включил стейблкоины USDC и USDT в список разрешённых криптовалют

Новые правила вступят в силу 16 марта 2025 года.Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда официально включила USDT от Tether и USDC от Circle в список утверждённых криптовалют, говорится на сайте регулятора.USDT и USDC можно будет использовать для инвестиций в цифровые токены через первичное размещение монет (ICO). ICO-платформы смогут принимать эти стейблкоины от инвесторов и эмитентов для расчётов, а криптобиржи — задействовать их в качестве базовых торговых пар, отмечается в сообщении.В Tether подчеркнули, что решение позволит провести листинг USDT на регулируемых биржах страны и в перспективе использовать его для платежей.Там также добавили, Таиланд входит в топ-20 стран мира по уровню внедрения цифровых активов, а на USDT приходится около 40% объёма криптовалютных торгов в стране.В феврале 2019 года регулятор одобрил Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP, Stellar (XLM) для инвестирования в ICO, а также в качестве базовой валюты в торговых парах.#новости