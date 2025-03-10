Регулятор Таиланда включил стейблкоины USDC и USDT в список разрешённых криптовалют

USDT и USDC можно будет использовать для инвестиций в цифровые токены через первичное размещение монет (ICO). ICO-платформы смогут принимать эти стейблкоины от инвесторов и эмитентов для расчётов, а криптобиржи — задействовать их в качестве базовых торговых пар, отмечается в сообщении.