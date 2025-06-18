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Таня Боброва
Крипто

Акции Coinbase и компании-эмитента USDC выросли на 15-20% на фоне одобрения в США законопроекта о регулировании стейблкоинов

Это первый подобный крупный законопроект, но окончательно его пока не приняли.

  • Бумаги Coinbase дорожают на 14,9% и стоят $291,6 за штуку, Circle, эмитента стейблкоина USDC (один из крупнейших по рыночной капитализации), — на 19,5% до $178,25 за штуку. Внимание на это обратило CNBC.
  • 17 июня 2025 года Сенат США принял законопроект GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act), который регулирует стейблкоины — токены, привязанные к какому-либо активу, например доллару.
  • Документ требует, в частности, чтобы токены были обеспечены ликвидными активами, а эмитенты ежемесячно публично раскрывали состав своих резервов, пишет Reuters.
  • Законопроект ещё должна рассмотреть Палата представителей и подписать президент, добавляет The New York Times. Однако отмечает: Сенат впервые принял такой крупный законопроект о криптовалютах, позволяющий устранить правовую неопределённость, которая «препятствовала инновациям».

#новости

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