Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Инвестиции
AI
Деньги
Телеграм
Дизайн
Крипто
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Виктория Ли
Крипто

В Нью-Йорке раскрыли мошенническую схему, в которой русскоговорящим жителям предлагали «инвестиции в криптовалюту»

«Жертвами» стали как минимум 300 человек, потерявших в сумме более $1 млн.

  • Расследование начал Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк в октябре 2024 года, когда заметил подозрительный сайт, якобы предлагающий торговлю криптовалютами. Он вышел на сеть мошеннических доменов и аккаунтов, целью которых были русскоязычные жители Бруклина и остальной части штата Нью-Йорк.
  • Мошенники рекламировали «криптоплатформы» на русском языке в Facebook*, используя «известные» бренды и упоминая «знаменитостей». Далее они переходили к приватным сообщениям в WhatsApp* и Telegram, убеждая «проинвестировать в криптовалюту» через фейковые сайты. После вложения средств «жертвам» демонстрировали их «рост» и через некоторое время «блокировали доступ» к сервисам.
  • Чтобы запутать следы, мошенники использовали услуги вьетнамских подрядчиков, которые обходили рекламную политику Facebook*. Платили им криптовалютой, похищенной у «жертв», — на сумму более $1 млн.
  • Генеральная прокуратура США постановила ликвидировать мошеннические сайты и рекламные аккаунты, а также заморозить около $300 тысяч, на связанных с ними счетах. «Жертвам» пока могут вернуть около $140 тысяч. Что будет с остальными деньгами — неизвестно.

*Meta, владеющая Facebook и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

Источник: Официальный сайт окружного прокурора Бруклина
Источник: Официальный сайт окружного прокурора Бруклина

#новости

3
13 комментариев