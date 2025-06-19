В Нью-Йорке раскрыли мошенническую схему, в которой русскоговорящим жителям предлагали «инвестиции в криптовалюту»

«Жертвами» стали как минимум 300 человек, потерявших в сумме более $1 млн.Расследование начал Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк в октябре 2024 года, когда заметил подозрительный сайт, якобы предлагающий торговлю криптовалютами. Он вышел на сеть мошеннических доменов и аккаунтов, целью которых были русскоязычные жители Бруклина и остальной части штата Нью-Йорк.Мошенники рекламировали «криптоплатформы» на русском языке в Facebook*, используя «известные» бренды и упоминая «знаменитостей». Далее они переходили к приватным сообщениям в WhatsApp* и Telegram, убеждая «проинвестировать в криптовалюту» через фейковые сайты. После вложения средств «жертвам» демонстрировали их «рост» и через некоторое время «блокировали доступ» к сервисам.Чтобы запутать следы, мошенники использовали услуги вьетнамских подрядчиков, которые обходили рекламную политику Facebook*. Платили им криптовалютой, похищенной у «жертв», — на сумму более $1 млн.Генеральная прокуратура США постановила ликвидировать мошеннические сайты и рекламные аккаунты, а также заморозить около $300 тысяч, на связанных с ними счетах. «Жертвам» пока могут вернуть около $140 тысяч. Что будет с остальными деньгами — неизвестно.*Meta, владеющая Facebook и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.Источник: Официальный сайт окружного прокурора Бруклина#новости