Новая Зеландия запланировала запретить криптоматы и ввести ограничения на международные переводы

Так власти борются с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Меры будут представлены в обновленном законодательстве, которое готовит Кабинет министров Новой Зеландии.Новозеландские власти считают, что лимит для международных переводов ($5000 для каждой транзакции) «сузит возможности преступников для вывода крупных сумм за границу».Причина запрета криптоматов — их использование в схемах отмывания денег: об этом новозеландская полиция сообщала в отчёте за 2024 год. Всего в стране насчитывается более 200 автоматов.Также заместитель министра юстиции Новой Зеландии Николь Макки рассказала о планируемых изменениях в системе надзора за финансовыми санкциями и расширении полномочий полиции и регуляторов.Например, отдел разведки, входящий в состав группы по борьбе с финансовыми преступлениями полиции Новой Зеландии, сможет требовать от банков и других поднадзорных организаций информацию о предполагаемых преступниках и их активности.Вместе с этим отменят часть требований для проверки «благонадёжных» клиентов и бизнесов. «Мы хотим, чтобы Новая Зеландия стала одним из самых удобных мест в мире для ведения честного бизнеса — и одним из самых сложных для преступников», — отметила Макки.#новости