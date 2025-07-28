PayPal добавил для бизнеса в США возможность принимать оплату в криптовалютах

В первый год комиссия за транзакции составит 0,99%. PayPal анонсировал функцию Pay with Crypto, которая позволит американским продавцам принимать оплату в более чем 100 криптовалютах.Помимо «основных» криптовалют, например, биткоина и Ethereum, пользователям также доступны более «эксцентричные» варианты, включая мемкоины $TRUMP и Fartcoin, пишет Fortune.В первый год после введения функции комиссия за каждую транзакцию составит 0,99%, затем её повысят до 1,5%. Это «ниже, чем в среднем», так как американские компании платят около 1,57% комиссии за каждую транзакцию, отмечает издание.Пользователи PayPal в США могут подключить к сервису свои криптокошельки, чтобы оформить заказ у продавцов с помощью Pay with Crypto.Продавцы могут «мгновенно» обменять полученную криптовалюту на стейблкойн PayPal PYUSD или фиатную валюту. За хранение средств в PYUSD будет начисляться 4% годовых.По данным Fortune, PayPal планирует запустить функцию Pay with Crypto и в других регионах, но конкретные сроки представители компании не назвали.#новости