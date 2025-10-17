Россиянин обменял у мошенника 10,6 млн рублей в криптовалюте на сувенирные купюры

Афериста задержала полиция. «Сделка» состоялась в одном из кафе в Москве, рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Москве Владимир Васенин. Его слова приводит «РИА Новости».Потерпевший, занимающийся «обменом криптовалюты на наличные», получил от покупателя сумку с деньгами. Но когда решил пересчитать их, обнаружил, что купюры сувенирные. К тому моменту мошенник уже скрылся.Злоумышленника задержали в Павловском Посаде. Им оказался неоднократно судимый 48-летний житель Подмосковья, уточнили в МВД.Задержанный действовал «по указанию куратора», добавили ведомстве. За покупку и передачу жертве сувенирных купюр заказчик обещал перечислить ему 10% от похищенной суммы.#новости