Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
AI
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Образование
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Крипто

Россиянин обменял у мошенника 10,6 млн рублей в криптовалюте на сувенирные купюры

Афериста задержала полиция.

Россиянин обменял у мошенника 10,6 млн рублей в криптовалюте на сувенирные купюры
  • «Сделка» состоялась в одном из кафе в Москве, рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Москве Владимир Васенин. Его слова приводит «РИА Новости».
  • Потерпевший, занимающийся «обменом криптовалюты на наличные», получил от покупателя сумку с деньгами. Но когда решил пересчитать их, обнаружил, что купюры сувенирные. К тому моменту мошенник уже скрылся.
  • Злоумышленника задержали в Павловском Посаде. Им оказался неоднократно судимый 48-летний житель Подмосковья, уточнили в МВД.
  • Задержанный действовал «по указанию куратора», добавили ведомстве. За покупку и передачу жертве сувенирных купюр заказчик обещал перечислить ему 10% от похищенной суммы.

#новости

25
2
1
66 комментариев