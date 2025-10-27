В Японии запустили первый стейблкоин, привязанный к иене

За три года планируется выпустить в обращение токены на сумму около $66 млрд.Проект реализует японский стартап JPYC, пишет Reuters. Одноимённый стейблкоин работает на блокчейнах Avalanche, Ethereum и Polygon. JPYC обеспечен японскими государственными облигациями и депозитами в национальной валюте.Компания запланировала выпустить в обращение токены на сумму около $66 млрд в течение трёх лет и добиться «широкого» использования стейблкоина за рубежом. На первоначальном этапе комиссия за транзакции с JPYC не будет взиматься.Запуск привязанного к иене стейблкоина стал «важным» шагом для страны, где многие предпочитают использовать «традиционные» способы оплаты, отмечает издание. При этом некоторые опрошенные Reuters эксперты считают, что JPYC «не будет иметь такого же импульса», как обеспеченные долларом токены.Капитализация рынка стейблкоинов превышает $300 млрд, большая часть из них приходится на привязанные к доллару токены. Капитализация USDT от Tether составляет $183 млрд, USDC от Circle — $76 млрд.#новости