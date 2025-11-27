Популярное
Полина Лааксо
Крипто

Южнокорейская криптобиржа Upbit приостановила приём и вывод средств на фоне атаки — хакеры похитили активы почти на $37 млн

Инцидент затронул токены в сети Solana, включая её собственный, Bonk, Pengu, токен Дональда Трампа и другие монеты.

Источник фото: Coinpaper
  • Dunamu — компания-оператор крупнейшей криптобиржи в Южной Корее — принесла извинения за неудобства и обещала полностью возместить убытки пострадавшим пользователям из собственных средств.
  • Как только компания зафиксировала вывод части криптотокенов на неизвестные внешние кошельки, все активы она перевела на холодные кошельки. Одну из неавторизованных транзакций с участием токена Layer на 12 млрд вон — это примерно $8 млн — удалось «заморозить».
  • К аудиту систем безопасности, сетей и кошельков приступили сразу после обнаружения подозрительной активности. К расследованию привлекли правоохранительные органы.
  • 26 ноября 2025 года Dunamu объявила о поглощении своего бизнеса финтех-подразделением Naver — в рамках сделки с обменом акциями. Dunamu оценили в $10,3 млрд. Компании сохранят автономность.

