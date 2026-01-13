P2p-платформа криптобиржи Bybit начнёт брать комиссию за размещение заявок на покупку криптовалюты за рубли

Изменения вступят в силу с 19 января 2026 года.Bybit p2p начнёт брать комиссию с мейкеров, которые размещают объявления на продажу RUB за USDT, USDC, ETH или BTC. Внимание на это обратило «РБК Крипто».Размер комиссии будет зависеть от уровня пользователя, который размещает заявку. Для «обычных» она составит 0,3%, для «проверенных мерчантов» — 0,275%, для «мерчантов блочной торговли» — 0,25%. При размещении объявлений на продажу криптовалюты комиссия не взимается.Для пользователей, которые покупают или продают монеты, размещая ордер через существующие объявления на p2p-платформе, комиссий нет.В Bybit объяснили, что изменения нужны для повышения ликвидности и «развития справедливой и надёжной p2p-торговой среды».#новости #bybit