Таня Боброва
Крипто

P2p-платформа криптобиржи Bybit начнёт брать комиссию за размещение заявок на покупку криптовалюты за рубли

Изменения вступят в силу с 19 января 2026 года.

  • Bybit p2p начнёт брать комиссию с мейкеров, которые размещают объявления на продажу RUB за USDT, USDC, ETH или BTC. Внимание на это обратило «РБК Крипто».
  • Размер комиссии будет зависеть от уровня пользователя, который размещает заявку. Для «обычных» она составит 0,3%, для «проверенных мерчантов» — 0,275%, для «мерчантов блочной торговли» — 0,25%. При размещении объявлений на продажу криптовалюты комиссия не взимается.
  • Для пользователей, которые покупают или продают монеты, размещая ордер через существующие объявления на p2p-платформе, комиссий нет.
  • В Bybit объяснили, что изменения нужны для повышения ликвидности и «развития справедливой и надёжной p2p-торговой среды».

#новости #bybit

