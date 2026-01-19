В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 2 млн рублей за майнинг в регионах, где он запрещён

Владимир Путин подписал законопроект о легализации майнинга в России в 2024 году. Заниматься им могут ИП и юрлица, включённые в реестр. Физлица могут добывать криптовалюту без включения в реестр, если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления.

Майнеры обязаны декларировать полученную криптовалюту и передавать госорганам адреса-идентификаторы для учёта транзакций. Доход облагается налогом на прибыль в размере 25% для компаний и НДФЛ по прогрессивной ставке для физлиц.



С января 2025 года майнинг цифровых валют запрещён в 13 регионах. На некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края — только «в пики энергопотребления». Запрет действует до 15 марта 2031 года.