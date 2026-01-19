В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 2 млн рублей за майнинг в регионах, где он запрещён

Документ предполагает ответственность и за другие нарушения при майнинге.Как пишет «Интерфакс», за майнинг в регионах, где действует запрет, документ предлагает штрафовать: граждан на сумму от 100 тысяч до 150 тысяч рублей, должностных лиц — от 300 тысяч до 800 тысяч или дисквалифицировать их на срок от одного года до двух лет, ИП — штрафовать на такую же сумму или приостанавливать работу на срок до 90 суток, юрлиц — от 1 млн до 2 млн рублей или приостановка работы. Оборудование хотят изымать.За непредоставление информации налоговой о получении цифровой валюты в результате майнинга, а также об адресе-идентификаторе: для граждан штраф — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — 200-300 тысяч (либо дисквалификация на срок от года до двух лет), для ИП — 300-400 тысяч (либо приостановка работы на срок до 90 суток), для юрлиц — 400-500 тысяч рублей (либо приостановка работы на тот же срок).За майнинг цифровой валюты без права на это: для должностных лиц — штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей (либо дисквалификация на срок от года до двух лет), для ИП — 300-400 тысяч с конфискацией оборудования (либо приостановка работы на срок до 90 суток с конфискацией), для юрлиц — 400-500 тысяч с конфискацией (либо приостановка работы на срок до 90 суток с конфискацией).Владимир Путин подписал законопроект о легализации майнинга в России в 2024 году. Заниматься им могут ИП и юрлица, включённые в реестр. Физлица могут добывать криптовалюту без включения в реестр, если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления.Майнеры обязаны декларировать полученную криптовалюту и передавать госорганам адреса-идентификаторы для учёта транзакций. Доход облагается налогом на прибыль в размере 25% для компаний и НДФЛ по прогрессивной ставке для физлиц.С января 2025 года майнинг цифровых валют запрещён в 13 регионах. На некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края — только «в пики энергопотребления». Запрет действует до 15 марта 2031 года.В марте 2025-го правительство разрешило добывать криптовалюту в регионах, где введён запрет на майнинг, — но для этого нужно использовать электроэнергию не из Единой энергетической системы России. Также понадобится подтверждение от регулятора об отсутствии подключения к ней.#новости #майнинг