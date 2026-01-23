Binance подала заявку на получение европейской криптовалютной лицензии — для этого она зарегистрировала компанию в Греции

Работающие в ЕС криптокомпании обязаны получить её до 1 июля 2026 года. Криптобиржа Binance открыла в Греции холдинговую компанию и официально подала заявку на получение общеевропейской лицензии Markets in Crypto-Assets (MiCA), пишет Fortune. Её рассмотрит греческий регулятор, который привлёк для этого аудиторские компании KPMG и Ernst & Young.Выбор Греции стал «неожиданным», так как страна не считается крупным финансовым центром, а местные регуляторы не известны как «особенно дружественные» к криптоиндустрии, отмечает издание. Для получения лицензии Binance потребуется в том числе открыть в стране офис и нанять «значительный» штат сотрудников.Европарламент одобрил законопроект о правилах регулирования криптовалют в апреле 2023 года. Он налагает ряд требований на криптоплатформы, эмитентов токенов и трейдеров. Например, платформам необходимо информировать клиентов о рисках, связанных с операциями с криптовалютами.Кроме того, криптобиржи обязаны идентифицировать пользователей и предоставлять финансовому регулятору информацию об отправителе и получателе токенов. При этом для работы на территории ЕС компаниям достаточно получить лицензию в одной из стран блока.#новости #binance