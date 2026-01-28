«Скоро станем одним из крупнейших “золотых центробанков” в мире»: Tether рассказала о запасе золота примерно в 140 тонн

Компания хранит его в бывшем ядерном бункере в Швейцарии.Источник: PexelsTether Holdings SA, эмитент одного из крупнейших стейблкоинов USDT, еженедельно закупает одну-две тонны золота, пишет Bloomberg со ссылкой на гендиректора Паоло Ардоино.По его словам, сейчас компания владеет около 140 тоннами — это собственные резервы и слитки, которые нужны для обеспечения токенов Tether Gold (XAUT). Стоимость такого объёма оценивается примерно в $24 млрд.Это делает компанию одним из крупнейших среди известных владельцев золота, не считая банков и государств, отмечает агентство. «По сути, скоро мы станет одним из крупнейших, скажем так, “золотых центробанков” в мире», — говорит Ардоино.Он рассказал, что компания хранит слитки в бывшем ядерном бункере в Швейцарии. Металл закупают как напрямую у аффинажных заводов страны, так и у крупнейших финансовых институтов. Доставка же крупных партий может занимать месяцы. Поэтому компания изучает способы повышения эффективности процесса закупок.Цены на золото растут, отмечает агентство. 26 января 2026 года золото впервые дорожало до $5100 за унцию, 28 января — до $5200 за унцию.#новости