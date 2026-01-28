Популярное
Таня Боброва
Крипто

«Скоро станем одним из крупнейших “золотых центробанков” в мире»: Tether рассказала о запасе золота примерно в 140 тонн

Компания хранит его в бывшем ядерном бункере в Швейцарии.

Источник: Pexels
Источник: Pexels
  • Tether Holdings SA, эмитент одного из крупнейших стейблкоинов USDT, еженедельно закупает одну-две тонны золота, пишет Bloomberg со ссылкой на гендиректора Паоло Ардоино.
  • По его словам, сейчас компания владеет около 140 тоннами — это собственные резервы и слитки, которые нужны для обеспечения токенов Tether Gold (XAUT). Стоимость такого объёма оценивается примерно в $24 млрд.
  • Это делает компанию одним из крупнейших среди известных владельцев золота, не считая банков и государств, отмечает агентство. «По сути, скоро мы станет одним из крупнейших, скажем так, “золотых центробанков” в мире», — говорит Ардоино.
  • Он рассказал, что компания хранит слитки в бывшем ядерном бункере в Швейцарии. Металл закупают как напрямую у аффинажных заводов страны, так и у крупнейших финансовых институтов. Доставка же крупных партий может занимать месяцы. Поэтому компания изучает способы повышения эффективности процесса закупок.
  • Цены на золото растут, отмечает агентство. 26 января 2026 года золото впервые дорожало до $5100 за унцию, 28 января — до $5200 за унцию.

#новости

2
2
4 комментария