Таня Боброва
Крипто

ЕК предложила полностью запретить криптовалютные транзакции с российскими контрагентами в рамках 20 пакета санкций — FT

До этого санкции вводили против отдельных платформ.

  • Об этом пишет Financial Times со ссылкой на документ. Сообщение газеты приводит Frank Media.
  • Предлагаемая мера — альтернатива точечным санкциям. После включения отдельных криптосервисов в санкционные списки на их базе появляются новые структуры, и операции фактически продолжаются.
  • Согласно документу, Еврокомиссия (ЕК) предлагает запретить взаимодействие с любыми поставщиками услуг, связанными с криптоактивами, или использование любой платформы с регистрацией в России, которая позволяет переводить и менять криптоактивы.
  • В начале февраля 2026 года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание 20 пакета санкций против России. Он включает ограничения против 20 региональных российских банков и «ряда банков в третьих странах», полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской нефти, и другие меры. Официально их ещё не приняли.
  • По данным Reuters, ЕС предложил добавить в санкционный список банки «Керемет» и «Капитал Банк» из Кыргызстана, а также кредитные организации в Лаосе и Таджикистане. И одновременно исключить из списка два китайских банка.

#новости

