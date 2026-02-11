Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид подал апелляцию на пересмотр приговора, по которому он отбывает 25-летний срок за мошенничество

Он считает, что новые свидетели могут опровергнуть версию обвинения о том, что он обманывал пользователей криптобиржи.Источник: BloombergАпелляцию Бэнкман-Фрид подал самостоятельно, в суде он будет представлять сам себя, пишет Bloomberg.В заявлении Бэнкман-Фрид говорит, что изменить версию о финансовом состоянии криптобиржи FTX могут двое — бывший руководитель отдела обработки данных FTX Дэниел Чапски и бывший заместитель Бэнкмана-Фрида Райан Саламе.Последний признал свою вину и отбывает наказание в тюрьме. Чапски же не давал показаний в суде, так как адвокаты убедили его, что в итоге он столкнётся с «пристальным вниманием СМИ и преследованием со стороны властей».Также Бэнкман-Фрид заявляет, что Нишад Сингх, бывший техдиректор FTX, изменил свои показания о крахе биржи под давлением «угроз со стороны правительства». Сингха признали виновным в мошенничестве, но освободили от наказания, так как он сотрудничал со следствием.Кроме того, Бэнкман-Фрид просит сменить судью: якобы тот «ошибочно» запретил защите сообщать присяжным, что у FTX было достаточно средств для выплаты компенсаций инвесторам.В начале ноября 2022 года у криптобиржи FTX начались проблемы с ликвидностью. Чтобы справиться с кризисом, основатель Сэм Бэнкман-Фрид пытался найти $6-8 млрд и хотел продать часть бизнеса бирже Binance. Та после проверки, а также новостей о нецелевом использовании клиентских средств отказалась.11 ноября FTX подала заявление о банкротстве в США. Через день СМИ сообщили, что с биржи пропало не менее $1 млрд средств. После — что у неё не было даже собственной бухгалтерии, а траты подтверждались с помощью реакций в мессенджере.12 декабря Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах по запросу США. Предприниматель согласился на экстрадицию, а двое бывших руководителей FTX и связанной с биржей платформы Alameda, включая Кэролайн Эллисон, заключили сделку со следствием.В январе 2024 года новое руководство FTX отказалось от попыток возобновить работу, решив ликвидировать все активы и вернуть средства клиентам. В марте суд приговорил Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и преступном сговоре.Ключевым свидетелем по делу Бэнкмана-Фрида была Кэролайн Эллисон. Она возглавляла связанную с биржей компанию Alameda Research, СМИ также называли её бывшей девушкой Бэнкмана-Фрида.Евгения ЕвсееваПраво17.12.2025Бывшего гендиректора Alameda Research Кэролайн Эллисон «выпустили» из тюрьмы — её перевели в исправительное учреждение открытого типа В ноябре 2024-го её приговорили к двум годам тюрьмы за участие в обмане инвесторов FTX.#новости #ftx