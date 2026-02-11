«Сильнее всего пострадают мини-приложения и кликеры»: как замедление Telegram скажется на экосистеме TON и криптосообществе в России

Замедление Telegram скажется на TON «не лучшим образом», рассказала РБК основательница PR-агентства Rusinternetcom и криптоблогер Нана Куликова. По её словам, экосистема сейчас сильно завязана на мессенджере: в сервис встроены криптокошелёк и рынок NFT‑подарков, мини‑приложения и игры, через него идут «весь маркетинг и трафик».

Без Telegram криптовалюта Toncoin станет «очередной монетой» среди сотен других, считает Куликова. На фоне новостей о замедлении мессенджера цена Toncoin за сутки упала почти на 3%, до $1,30, следует из агрегированных данных Coinmarketcup.

Сильнее всего пострадают мини-приложения и игры-кликеры. Если для их запуска потребуется «танцевать с бубнами», 70-80% аудитории уйдёт. Проекты могут начать делать Web3-сайты, но без «входа по единой кнопке в удобном привычном мессенджере» они вряд ли будут востребованы, отмечает Куликова.

С другой стороны, это может пойти на пользу TON и подтолкнуть разработчиков начать масштабную кампанию по выходу на рынки США, Латинской Америки, Индии и других стран, рассуждает она.

В российском криптосообществе замедление Telegram воспринимают как «удар по экосистеме», поделился основатель юридического агентства Cartesius Игнат Лихунов. Участники отрасли общаются и работают в мессенджере, а реального аналога ему нет.

Впрочем, часть криптоэнтузиастов уже давно привыкла к блокировкам, отмечает старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев. До этого многие профильные сообщества находились в Discord и X, которые в России тоже заблокировали. Поэтому для большинства профессионалов ограничения не станут большим затруднением.