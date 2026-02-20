Зарубежные криптобиржи смогут работать в России через зарегистрированных «дочек» — ЦБ

За нелегальную деятельность посредников регулятор планирует ввести ответственность.Согласно концепции, которую Банк России представил в декабре 2025 года, россияне смогут покупать криптовалюту за рубежом с иностранных счетов и переводить через российских посредников за границу. О сделках надо будет уведомить налоговую.Глава департамента стратегического развития финрынка ЦБ Екатерина Лозгачева теперь пояснила, что зарубежные посредники смогут работать в России, открывая свои структуры и оказывая услуги в рамках российского законодательства. Её слова приводит «Интерфакс».В рамках законодательства планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют — по аналогии с той, что предусмотрена за нелегальную банковскую деятельность. Законодательную базу ЦБ подготовит до 1 июля 2026 года, ответственность введут с 1 июля 2027-го.Директор департамента инфраструктуры финрынка ЦБ Кирилл Пронин добавил, что компаниям, которые будут заниматься хранением и управлением цифровыми активами в России, вероятно, не потребуется банковская лицензия.Так же, как сегодня на традиционном рынке у нас депозитарии — это и компании, имеющие банковскую лицензию, и некредитные организации, не имеющие таких лицензий. Я думаю, что подход будет очень похожий.Кирилл Пронин (цитата по Frank Media)По замыслу регулятора, россияне смогут покупать и продавать цифровые валюты и стейблкойны, но не расплачиваться ими внутри страны. Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты с лимитом на объём операций. Квалифицированные — любые, кроме анонимных, без ограничений по объёмам сделок. Обе группы должны будут пройти тесты.#новости #цб