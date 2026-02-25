Его основные положения могут вступить в силу с 1 июля 2026 года.Фото BloombergС проектом закона «О цифровой валюте и цифровых правах», который с осени 2025 года разрабатывали Минфин и ЦБ, ознакомилось РБК. Его подлинность изданию подтвердили три источника на финансовом рынке. Ещё два собеседника рассказали, что знают об обсуждении документа.Представитель ЦБ заявил, что проект продолжают обсуждать на межведомственном уровне, поэтому комментировать отдельные предложения «преждевременно».До этого замглавы Минфина Иван Чебесков говорил, что законопроект о регулировании крипторынка могут внести в Госдуму в марте 2026 года. Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин также допускал, что Госдума может принять документ в весеннюю сессию.Как будет организован оборот криптовалюты в РоссииПроводить организованные торги криптовалютами и цифровыми активами смогут только компании с лицензиями биржи или торговой системы, выданными по закону «Об организованных торгах». На февраль 2026 года они есть у восьми организаций: Мосбиржи, «СПБ Биржи», Восточной биржи, Санкт-Петербургской валютной биржи, Национальной товарной биржи «Центральной торговой системы» и Децентрализованной торговой системы.Вести учёт кошельков, прав на криптовалюты и цифровые активы, а также сделок по их передаче будут цифровые депозитарии — специализированные организации, реестр которых будет вести Банк России. Их функции будут схожи с теми, что осуществляют классические депозитарии рынка ценных бумаг, отмечает РБК.С криптовалютами также смогут работать брокеры и управляющие компании (УК). Первые будут посредниками для проведения сделок на биржах, а вторые — управлять активами в интересах клиентов.Ещё одними участниками рынка станут «организации по обмену цифровой валюты» (криптообменники). Их функции разрешат выполнять организациям, зарегистрированным в России и состоящим в специальном реестре. Они должны будут соблюдать требования ЦБ по минимальному размеру капитала и нормативам достаточности собственных средств, а также блокировать и передавать в ЦБ данные о подозрительных сделках (например, мошеннических).Помимо этого, криптообменники смогут выполнять функции маркетмейкеров (обеспечивать спрос и предложение) на организованных торгах.Кто сможет торговать криптовалютой«Резиденты вправе совершать сделки (операции) с цифровой валютой только с участием лиц, осуществляющих организацию обращения цифровых валют», — приводит РБК из текста законопроекта без уточнений. Исключения — операции вне российского платёжного контура, по внешнеторговым контрактам, а также операции майнеров с новой криптовалютой.«Нерезиденты имеют право без ограничений совершать сделки (операции) с цифровой валютой, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации», — цитирует издание.Неквалифицированные инвесторы для операций с криптовалютой должны будут ежегодно проходить тестирование. Они смогут покупать только монеты, допущенные к организованным торгам на российских площадках. Брокеры и УК будут обязаны уведомлять таких клиентов о рисках.Кроме того, для них предусмотрят лимит на покупки. Его сумма в законопроект не указана, но в ЦБ до этого говорили, что «неквалы» смогут покупать криптоактивы «не более чем на 300 тысяч рублей в год через одного посредника», указывает РБК.Квалифицированные инвесторы тоже обязаны будут проходить тестирование. Но лимитов по объёмам торговли для этой категории не предусмотрено.Операции, связанные с переводом между собственными счетами, наследованием, разделом имущества и исполнением судебных решений ограничивать не будут, отмечает издание. Маржинальную торговлю цифровыми активами (сделки с использованием заёмных средств) планируют регулировать отдельными постановлениями ЦБ.Как будут контролировать операции с криптовалютойЗаконопроект вводит понятие адрес-идентификатор — это уникальная последовательность символов, предназначенная для учёта прав в информационных системах цифровых депозитариев и прочих участников крипторынка в России. По смыслу похоже на аналог криптокошелька, поясняет РБК.Цифровые депозитарии должны будут обеспечивать конфиденциальность данных о кошельках клиентов и операций по ним. Но смогут раскрывать информацию по распоряжению самого клиента, по запросу эмитента криптовалюты, а также передавать сведения правоохранительным органам, судам и избирательным комиссиям (в рамках антикоррупционного законодательства).Криптообменники тоже будут обязаны обеспечивать безопасность данных, но раскрывать их по запросам судов, ЦБ, Росфинмониторинга, ФССП, налоговых, правоохранительных органов и арбитражных управляющих.Документ среди прочего предусматривает внесение изменений в закон о противодействии отмыванию денег (115-ФЗ). Участники крипторынка обязаны будут проводить идентификацию клиентов и мониторинг операций. Упрощённая верификация будет возможна только при сделках на сумму до 100 тысяч рублей.Евгения ЕвсееваКрипто23.12.2025ЦБ представил концепцию регулирования криптовалют в России: их смогут покупать любые инвесторы, но всем придётся сдавать тесты Закон об этом регулятор представит до июля 2026 года. #новости #законопроекты