Артур Томилко
Крипто

РБК: ЦБ и Минфин разработали законопроект о легализации крипторынка — с биржами, депозитариями, обменниками, тестами для инвесторов и контролем операций

Его основные положения могут вступить в силу с 1 июля 2026 года.

Фото Bloomberg
  • С проектом закона «О цифровой валюте и цифровых правах», который с осени 2025 года разрабатывали Минфин и ЦБ, ознакомилось РБК. Его подлинность изданию подтвердили три источника на финансовом рынке. Ещё два собеседника рассказали, что знают об обсуждении документа.
  • Представитель ЦБ заявил, что проект продолжают обсуждать на межведомственном уровне, поэтому комментировать отдельные предложения «преждевременно».
  • До этого замглавы Минфина Иван Чебесков говорил, что законопроект о регулировании крипторынка могут внести в Госдуму в марте 2026 года. Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин также допускал, что Госдума может принять документ в весеннюю сессию.

Как будет организован оборот криптовалюты в России

  • Проводить организованные торги криптовалютами и цифровыми активами смогут только компании с лицензиями биржи или торговой системы, выданными по закону «Об организованных торгах». На февраль 2026 года они есть у восьми организаций: Мосбиржи, «СПБ Биржи», Восточной биржи, Санкт-Петербургской валютной биржи, Национальной товарной биржи «Центральной торговой системы» и Децентрализованной торговой системы.
  • Вести учёт кошельков, прав на криптовалюты и цифровые активы, а также сделок по их передаче будут цифровые депозитарии — специализированные организации, реестр которых будет вести Банк России. Их функции будут схожи с теми, что осуществляют классические депозитарии рынка ценных бумаг, отмечает РБК.
  • С криптовалютами также смогут работать брокеры и управляющие компании (УК). Первые будут посредниками для проведения сделок на биржах, а вторые — управлять активами в интересах клиентов.
  • Ещё одними участниками рынка станут «организации по обмену цифровой валюты» (криптообменники). Их функции разрешат выполнять организациям, зарегистрированным в России и состоящим в специальном реестре. Они должны будут соблюдать требования ЦБ по минимальному размеру капитала и нормативам достаточности собственных средств, а также блокировать и передавать в ЦБ данные о подозрительных сделках (например, мошеннических).
  • Помимо этого, криптообменники смогут выполнять функции маркетмейкеров (обеспечивать спрос и предложение) на организованных торгах.

Кто сможет торговать криптовалютой

  • «Резиденты вправе совершать сделки (операции) с цифровой валютой только с участием лиц, осуществляющих организацию обращения цифровых валют», — приводит РБК из текста законопроекта без уточнений. Исключения — операции вне российского платёжного контура, по внешнеторговым контрактам, а также операции майнеров с новой криптовалютой.
  • «Нерезиденты имеют право без ограничений совершать сделки (операции) с цифровой валютой, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации», — цитирует издание.
  • Неквалифицированные инвесторы для операций с криптовалютой должны будут ежегодно проходить тестирование. Они смогут покупать только монеты, допущенные к организованным торгам на российских площадках. Брокеры и УК будут обязаны уведомлять таких клиентов о рисках.
  • Кроме того, для них предусмотрят лимит на покупки. Его сумма в законопроект не указана, но в ЦБ до этого говорили, что «неквалы» смогут покупать криптоактивы «не более чем на 300 тысяч рублей в год через одного посредника», указывает РБК.
  • Квалифицированные инвесторы тоже обязаны будут проходить тестирование. Но лимитов по объёмам торговли для этой категории не предусмотрено.

  • Операции, связанные с переводом между собственными счетами, наследованием, разделом имущества и исполнением судебных решений ограничивать не будут, отмечает издание.

  • Маржинальную торговлю цифровыми активами (сделки с использованием заёмных средств) планируют регулировать отдельными постановлениями ЦБ.

Как будут контролировать операции с криптовалютой

  • Законопроект вводит понятие адрес-идентификатор — это уникальная последовательность символов, предназначенная для учёта прав в информационных системах цифровых депозитариев и прочих участников крипторынка в России. По смыслу похоже на аналог криптокошелька, поясняет РБК.
  • Цифровые депозитарии должны будут обеспечивать конфиденциальность данных о кошельках клиентов и операций по ним. Но смогут раскрывать информацию по распоряжению самого клиента, по запросу эмитента криптовалюты, а также передавать сведения правоохранительным органам, судам и избирательным комиссиям (в рамках антикоррупционного законодательства).
  • Криптообменники тоже будут обязаны обеспечивать безопасность данных, но раскрывать их по запросам судов, ЦБ, Росфинмониторинга, ФССП, налоговых, правоохранительных органов и арбитражных управляющих.
  • Документ среди прочего предусматривает внесение изменений в закон о противодействии отмыванию денег (115-ФЗ). Участники крипторынка обязаны будут проводить идентификацию клиентов и мониторинг операций. Упрощённая верификация будет возможна только при сделках на сумму до 100 тысяч рублей.
Евгения Евсеева
Крипто
ЦБ представил концепцию регулирования криптовалют в России: их смогут покупать любые инвесторы, но всем придётся сдавать тесты

Закон об этом регулятор представит до июля 2026 года.

Источник: Sputnik

#новости #законопроекты

