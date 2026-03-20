Правительство полностью запретит майнинг криптовалют в отдельных районах Бурятии и Забайкальского края до 2031 года

До этого запрет на майнинг в этих регионах действовал только в осенне-зимний период.На постановление правительства России, которое вступает в силу с 1 апреля 2026 года, обратило внимание РБК. Запрет продлится до 15 марта 2031 года.С января 2025 года до 15 марта 2031 года майнинг цифровых валют полностью запрещён в 10 регионах. На некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края запрет действовал только «в пики энергопотребления» — с 15 ноября по 15 марта. Позже территории Иркутской области тоже оказались под круглогодичным запретом.Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга в России в 2024 году. Заниматься им могут ИП и юрлица, включённые в реестр. Физлица могут добывать криптовалюту без включения в реестр, если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления.В январе 2026-го в Госдуму внесли законопроект о штрафах за майнинг в регионах, где он запрещён, а также об ответственности за другие нарушения при майнинге.