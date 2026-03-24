Минюст предложил ввести уголовную ответственность за незаконный майнинг криптовалют — «Ведомости»

А Минфин — штрафовать за сделки с неквалифицированными инвесторами, которые превышают установленные законом объёмы. Фото РБКМинюст разработал законопроект об уголовной ответственности за майнинг криптовалюты без регистрации в реестре майнеров, пишут «Ведомости». По словам источников газеты, правкомиссия одобрила внесение документа в Госдуму.Министерство предлагает ввести в уголовный кодекс статью 171.6. По ней будут привлекать к ответственности за незаконный майнинг, если «причинённый ущерб» или полученный «доход» составит больше 3,5 млн рублей. Преступление будет наказываться штрафом в 1,5 млн рублей, обязательными работами сроком до 480 часов либо принудительными работами сроком до двух лет.При этом в законопроекте предусмотрено освобождение от наказания в случае возмещения ущерба и конфискации доходов о незаконного майнинга.За преступление, совершенное группой лиц, или с причинением особо крупного вреда (больше 13 млн рублей) штраф может достигать 2,5 млн рублей, а срок принудительных работ — пяти лет. Эта часть статьи также предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.Одновременно Минфин разработал законопроект, который предусматривает административную ответственность за криптосделки с неквалифицированными инвесторами, объём которых превышает установленный порог. Документ также получил одобрение правокомиссии, пишут «Ведомости».Концепция легализации крипторынка, разработанная ЦБ и Минфином, предполагает, что «неквалы» смогут покупать криптоактивы «не более чем на 300 тысяч рублей в год через одного посредника», писало РБК.Для организаций, осуществляющих обмен криптовалюты, за сделки с превышением лимита введут наказание: для должностных лиц — штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификация на один-два года, для юридических лиц — штраф от 700 тысяч до 1 млн рублей. Предполагаемая дата вступления в силу — 1 июля 2027 года.Артур Томилко