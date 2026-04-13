Власти предложили ввести штрафы и лишение свободы за незаконную организацию оборота криптовалюты в России с крупным ущербом — РБК

Поправки в УК уже одобрила правкомиссия, говорят источники.Российские власти предложили дополнить Уголовный кодекс статьёй 171.7 «Незаконная организация обращения цифровой валюты» — поправки рассматривали на правкомиссии по законопроектной деятельности. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердили два знакомых с содержанием источника.Статья предусматривает «ответственность за деятельность по организации оборота цифровой валюты без регистрации или лицензии Банка России». «Обязательныи признак — общественно опасное последствие в виде причинения крупного ущерба (или извлечение дохода в крупном размере)».За незаконную организацию оборота криптовалюты в крупном размере поправки предполагают штраф в 100-300 тысяч рублей или в размере дохода осуждённого за один-два года, принудительные работы на срок до четырёх лет или лишение свободы на тот же срок со штрафом до 80 тысяч рублей или в размере дохода осуждённого за период до полугода или без такового.За организацию незаконного оборота в особо крупном размере и в составе организованной группы нарушителям может грозить до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере дохода осуждённого за период до пяти лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет.Крупный ущерб, согласно документу, — от 3,5 млн рублей. Особо крупный — от 13 млн рублей (по словам источника «Интерфакса», — от 13,5 млн рублей). Предварительное расследование нарушений будут проводить сотрудники СК и ФСБ. По плану поправки вступят в силу с 1 июля 2027 года, пишет РБК. По словам источников изданий, правкомиссия на заседании 13 апреля 2026 года одобрила поправки.В марте 2026 года «Ведомости» рассказали о разработке Минюстом законопроекта об уголовной ответственности за майнинг криптовалюты без регистрации в реестре майнеров, а также об административной ответственности за криптосделки с неквалифицированными инвесторами, объём которых превышает установленный порог.В начале апреля правительство внесло в Госдуму законопроект о регулировании криптовалют. Он должен вступить в силу с 1 июля 2026 года. Согласно документу, появятся криптообменники и институт цифровых депозитариев, а проводить сделки с цифровой валютой и цифровыми товарами смогут компании с лицензией биржи или торговой системы. Криптовалюта не будет средством платежа (исключение — внешнеторговые сделки).#новости #законы