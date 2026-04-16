Криптобиржа Grinex заявила об «атаке западных спецслужб» и хищении 1 млрд рублей российских пользователей

Она приостановила работу.Площадка рассказала о «масштабной кибератаке с признаками участия зарубежных спецслужб» в своём Telegram-канале и блоге. По её словам, в результате с криптокошельков похитили средства российских пользователей на сумму более 1 млрд рублей.Grinex передала всю информацию правоохранительным органам и приостановила работу. 15 апреля 2026 года площадка сообщила, что сайт и «система выводов и депозитов» «временно недоступны». Сейчас на сайте висит заглушка с сообщением об атаке и списком затронутых кошельков, убедился vc.ru.Grinex — «довольно крупный» игрок на российском рынке по обмену рублей на криптовалюту и «фактически стала преемницей» биржи Garantex, отмечает «РБК Крипто». В августе 2025 года Минфин США ввёл против неё санкции, назвав «наследницей» Garantex. По словам Forbes, Grinex зарегистрирована в Кыргызстане.Сама площадка указывает на сайте, что «лицензирована по законодательству СНГ» и ориентирована на «бизнес-операции и инвестиции русскоязычных пользователей». В 2025 году она получила доступ к клиентской базе и инфраструктуре Garantex, а также участвовала в возврате пользователям криптовалюты, заблокированной Tether — эмитентом стейблкоина USDT.Garantex рассказала о блокировке кошельков на сумму 2,5 млрд рублей и приостановила все операции, включая вывод средств, в начале марта 2025 года. После этого сайт криптобиржи заблокировали в ходе совместной операции спецслужб США и ЕС. Американские власти обвинили биржу в связях с хакерами-вымогателями и незаконными рынками в даркнете.Артур Томилко