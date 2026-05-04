Таня Боброва
Крипто

Мосбиржа начнёт рассчитывать индексы Solana, Ripple, Tron и Binance Coin с 13 мая 2026 года

Площадка уже рассчитывает индекс Ethereum и биткоина.

Источник: Roger Brown / Pexels
  • С 13 мая 2026 года Мосбиржа начнёт расчёт и публикацию индексов Solana (MOEXSOL), Ripple (MOEXXRP), Tron (MOEXTRX) и Binance Coin (MOEXBNB), сообщила площадка. Для расчётов будут использовать данные четырёх криптобирж в «указанной пропорции»: 50% — Binance, 20% — Bybit, 15% — OKX, 15% — Bitget.
  • Курс Solana на агрегаторе Coinmarketcap к 15:00 мск 4 мая 2026 года составляет $83,9, курс Tron — $0,34, XRP — $1,39, BNB — $622,7.
  • С той же даты Мосбиржа планирует расчитывать все индексы цифровых валют с периодичностью раз в 15 секунд в течение всего торгового дня и в допсессии на выходных. Сейчас индексы рассчитывают раз в день.
  • В июне 2025 года Мосбиржа начала рассчитывать индекс биткоина. В октябре того же года — Ethereum. В будущем площадка планирует запустить индексы Dogecoin (MOEXDOGE), Cardano (MOEXADA), Hyperliquid (MOEXHYPE) и Chainlink (MOEXLINK).
  • ЦБ разрешил финансовым организациям предлагать квалифицированным инвесторам производные финансовые активы, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты, в мае 2025 года. Ключевое условие — они не должны предусматривать фактическую поставку криптовалют.
  • В России также рассматривают законопроект о регулировании «крипты». В апреле 2026-го он прошёл первое чтение в Госдуме. Ещё один законопроект определит налогообложение цифровых финансовых активов. Его должны внести в Госдуму в начале мая 2026-го.

#новости #мосбиржа

