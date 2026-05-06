Стоимость Toncoin выросла более чем на 60% за два дня на фоне заявлений Павла Дурова о TON

Он призвал снова сделать блокчейн «великим». Источник: скриншот vc.ru По агрегированным данным Coinmarketcap, за последнюю неделю криптовалюта подорожала на 66%, рост начался с вечера 4 мая 2026 года. На 11:57 мск она торгуется возле отметки $2,25.Капитализация криптовалюты составляет $5,9 млрд, она занимает 17 место в списке крупнейших криптовалют.Рост Toncoin начался после того, как основатель Telegram Павел Дуров вечером 4 мая 2026 года призвал «снова сделать TON великим» и заявил, что «Telegram заменит TON Foundation в роли движущей силы TON» и станет крупнейшим валидатором блокчейна TON.5 мая он опубликовал ещё один пост в поддержку TON, заявив, что участие Telegram в качестве крупнейшего валидатора «усиливает децентрализацию» сети.Блокчейн The Open Network — TON — запустили Павел и Николай Дуровы в 2018 году. У него есть нативная криптовалюта Toncoin. В 2020 году они объявили о закрытии проекта из-за разбирательств с SEC, но за его развитие взялись члены сообщества TON Foundation.TON Foundation — некоммерческая организация. Основана в Швейцарии и финансируется сообществом. Она поддерживает проекты на TON, но технологии не контролирует. У TON открытый исходный код.#новости #toncoin #ton