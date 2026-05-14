Пользователь X рассказал, что Claude помог ему восстановить пароль от кошелька с биткоинами на $400 тысяч, который он не мог вспомнить 11 лет

Нужную для этого информацию ИИ нашёл при анализе данных на старом компьютере.Скриншот отчёта Claude. Источник: XПользователь с ником @cprkrn рассказал, что в 2013 году купил пять биткоинов за $200. Через некоторое время, которое автор не уточняет, он сменил пароль от кошелька и забыл его.По его словам, доступа к криптовалюте у него не было больше 11 лет. За это время он перебрал 7 трлн комбинаций пароля.«Несколько недель назад» он нашёл seed-фразу, которую использовал до смены пароля. После этого автор предоставил Claude доступ к данным на своём старом компьютере. ИИ обнаружил на нём «старую версию кошелька», которую смог расшифровать с помощью найденной владельцем seed-фразы.Затем Claude обнаружил баг в работе алгоритма генерации ключей и с помощью программы BTCRecover смог восстановить доступ к кошельку, рассказал пользователь.По курсу на 14 мая 2026 года стоимость пяти биткоинов, которые хранились на его кошельке, составляет около $400 тысяч. После восстановления доступа пользователь вывел всю криптовалюту.#новости #claude