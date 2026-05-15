Легализация p2p-обмена цифровой валюты на наличные и поднятие лимита покупки для «неквалов»: в Госдуме предложили поправки к законопроекту о регулировании криптовалют — «Интерфакс»

Его готовят ко второму чтению.Комитет Госдумы по финансовому рынку направил в Минфин предложения по доработке законопроекта о легализации криптовалют в России, пишет «Интерфакс». По словам источника агентства, поправки ко второму чтению предложил депутат от ЛДПР Дмитрий Новиков. В первом чтении Госдума поддержала законопроект в апреле 2026 года.Среди предложений — легализация p2p-обмена криптовалют на наличные между гражданами. Также авторы хотят разрешить выводить цифровую валюту из цифрового депозитария на некастодиальные кошельки.В документе предлагают разграничить понятия цифровой валюты, криптовалюты и стейблкоина и расширить перечень цифровых валют, доступных для публичного обращения и покупки неквалифицированными инвесторами.Согласно законопроекту, писало РБК, на российских биржах смогут торговаться криптовалюты со средней капитализацией за два года от 5 трлн рублей, среднедневным объёмом торгов за тот же период от 1 трлн рублей и историей цен на лицензированной иностранной бирже от пяти лет. Сейчас этим критериям соответствуют только биткоин и Ethereum, пишет «Интерфакс». Поправки предлагают включить в перечень «нативные токены блокчейнов».Поправки также предлагают установить минимальный допустимый предел операций для неквалифицированных инвесторов на уровне 600 тысяч рублей в месяц. Сейчас по законопроекту годовой лимит может установить ЦБ, писал «Интерфакс». В концепции регулятора он составлял 300 тысяч рублей в год через одного посредника.Евгения Евсеева